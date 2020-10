Behinderten sexuell misshandelt: Frauen rechtskräftig verurteilt

Das Urteil gegen drei junge Frauen wegen schwerer Misshandlung und sexueller Nötigung eines Mannes mit geistiger Behinderung ist rechtskräftig. Das teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Kitzingen am Mittwoch mit. Von keinem der Prozessbeteiligten seien Rechtsmittel gegen die Entscheidung eingelegt worden.

Bewährungsstrafen, Sozialstunden und Geldbußen

Am 29. September verurteilte das Jugendschöffengericht die 17 bis 19 Jahre alten Angeklagten zu jeweils einem Jahr Haft auf Bewährung. Die Bewährungszeit wurde auf zwei Jahre festgelegt. Zudem müssen zwei der Frauen jeweils 80 Stunden soziale Arbeit leisten. Die andere 19-Jährige muss eine Geldstrafe von 1.000 Euro zahlen. Laut Gericht sei das Tatopfer in erhöhtem Maße schutzwürdig.

Tat mit Handy gefilmt

Das jugendliche Opfer und die jungen Frauen gehörten laut Gericht derselben Clique an. Zu dem Übergriff war es im November 2017 in einem Partyraum in Segnitz im Landkreis Kitzingen gekommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die damals 14- bis 16-Jährigen Mädchen den damals 19-Jährigen auf einer Matratze mit Klebeband fesselten, ihn auszogen und sexuell nötigten.

Zudem wurde das Opfer mit einer brennenden Zigarette verletzt, geschlagen und getreten. Die Tat filmten die jungen Frauen mit einem Handy.