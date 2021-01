Behinderte und Corona: Was in Wohngruppen und Werkstätten fehlt

Melanie Meyer kommt morgens um acht zu ihrer Arbeit im Norden von Kempten. Eine Fahrerin hat sie und ihre zwei Mitbewohnerinnen mit dem Kleinbus von der Wohngruppe abgeholt. Als Erstes gibt sie ihre Corona-Maske ab, bekommt eine frische. Nach dem Desinfizieren der Hände geht Melanie zu ihrem Platz in der Montage-Gruppe. Sie zählt Teile für ein Gartenzubehör-Set ab, verpackt sie in kleine Tüten.

Die Begegnung mit anderen Menschen ist ganz wichtig

Die kleine Frau ist gerade 50 geworden, seit fast 30 Jahren ist sie schon in der Behinderten-Werkstatt in Kempten. "Sie arbeitet sehr gerne", sagt ihr Vater. Er ist extra hinzugekommen, damit seine Tochter ohne allzu große Aufregung mit uns sprechen kann. "Sie braucht eine Beschäftigung, das Umfeld macht ihr Spaß. Die Begegnung mit den anderen ist ihr ganz wichtig."

Nachbarn sind einziger Sozialkontakt geblieben

Angela Tercovits ist 55 Jahre alt und sitzt im Rollstuhl. Sie lebt und arbeitet im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. In ihrer Wohngruppe ist sie zusammen mit elf weiteren Menschen mit Behinderung. Als unsere Reporterin sie besucht, sagt Angela: "Eigentlich sind wir jetzt in der Arbeit. Die fehlt uns allen. Und es ist auch langweilig." Seit vergangenem Frühjahr, als das Coronavirus auch in Bayern auftauchte, sind die Nachbarn aus der Wohngruppe der einzige Sozialkontakt für Angela Tercovits.

Masken behindern wichtigen Austausch

Menschen mit Behinderung müssen in der Pandemie besonders geschützt werden, deshalb gelten im gesamten Dominikus-Ringeisen-Werk strenge Hygienevorschriften. Das Personal trägt den ganzen Tag FFP2-Masken. Daniela Quicker ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 32 Jahren fürs Dominikus-Ringeisen-Werk. Die Maske verhindert, dass die Menschen die gerade in ihrem Bereich so wichtige Mimik sehen können, sagt sie. "Ich find's schrecklich und denk mir immer: Tu die Maske runter, damit ich das Gesicht sehe. (…) Das nimmt schon sehr viel Kommunikationsfähigkeit."

Diesmal bleiben die Werkstätten offen, "Gott sei Dank!"

Zurück in der Behinderten-Werkstatt in Kempten: Für die Männer und Frauen mit Behinderung war es ein schwerer Schlag, als im ersten Lockdown im vergangenen März die Türen zu ihrer Arbeitswelt zugesperrt wurden, von einem Tag auf den anderen. Dieses Mal, sagt Werkstättenleiter Matthias Zimmermann, seien alle sehr froh, dass das Haus offen bleibt.

Was fehlt: die tägliche Routine

Dennoch: Es herrsche eine "gewisse Missstimmung" bei den Behinderten, sagt Michael Hauke, der Geschäftsführer der Allgäuer Werkstätten. Seine Mitarbeiter würden ihm schon sehr deutlich die Meinung sagen, wenn das gemeinsame Essen oder "arbeitsbegleitenden Maßnahmen" wie Sport wegfallen. Gleichzeitig fehlt ein großes Stück der täglichen Routine, die gerade geistig Behinderten den nötigen Halt gibt. Melanie Meyer sagt: "Ich vermisse meinen Chor." Hinzu kommt: Die Behinderten müssen derzeit auch in der Arbeit in ihren Wohngruppen zusammenbleiben. Geschäftsführer Hauke sagt, dass manche aus der Schreinerei jetzt in der Wäscherei "schaffen müssen", und umgekehrt. Da seien viele "nicht begeistert".

Ein kleiner Lichtblick in Ursberg

Einen kleinen Lichtblick gibt es im Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg, den Rosenmontag. Dann feiern die Wohngruppen einen sogenannten Balkon-Fasching: mit bunter Verkleidung, Faschingsliedern, Guazzla inklusive.