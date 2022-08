"Beherzter Einsatz": Polizei ehrt Ersthelfer nach Wohnhausbrand

Zwei Männer aus dem Landkreis Hof sind für ihren Einsatz beim Brand eines Hauses in Oberkotzau im Mai dieses Jahres geehrt worden. Die beiden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberkotzau waren zufällig am Brandort vorbeigekommen und hatten ohne Schutzkleidung fünf Menschen aus dem brennenden Gebäude gerettet, heißt es in einer Mitteilung der Hofer Polizei. Damit hätten sie ihnen womöglich das Leben gerettet, sagte der Leiter der Kripo Hof, Jürgen Schlee, im Rahmen einer Feierstunde.

Ersthelfer bringen fünf Bewohner in Sicherheit

Die Rettungsaktion beschreibt die Polizei so: Am frühen Morgen des 1. Mai hatte Harald Hofmann starke Rauchentwicklung bemerkt, als er zufällig an dem Mehrfamilienhaus vorbeifuhr. Mit Rufen machte er die Bewohner auf den Brand aufmerksam und betrat dann das Gebäude. Dabei schloss sich ihm Rasim Yilmaz an, ein Feuerwehrkollege, der ebenso zufällig vorbeikam. Beide durchsuchten das Haus nach Bewohnern in Gefahr und konnten insgesamt fünf Menschen und damit alle Bewohner ins Freie bringen.

Polizei dankt dem Einsatz der Feuerwehrmänner in Oberkotzau

Es sei insbesondere dem beherzten Einsatz der beiden Feuerwehrleute zu verdanken, dass die Bewohner glimpflich davongekommen seien, wird Kripochef Schlee zitiert. Das Verhalten der Männer sei umsichtig und selbstlos gewesen. Beide erhielten ein Dankschreiben und ein Präsent des oberfränkischen Polizeipräsidenten Alfons Schieder.