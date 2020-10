Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots

Mit Blick auf die Herbstferien in einigen Bundesländern führt Bayern ein Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotpots in Deutschland ein. Wer aus einer Kommune mit 50 oder mehr nachgewiesenen Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) in den Freistaat reist, darf nur dann übernachten, wenn er oder sie einen negativen Corona-Test vorlegen kann, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München ankündigte.

Diese Testpflicht sei angesichts gestiegener Corona-Zahlen in Teilen Deutschlands eine Sicherheitsmaßnahme für Urlauber, aber auch die Mitarbeiter in Hotels und Gaststätten, betonte Söder.

Söder lehnt Einreiseverbot ab

Eine Art Einreiseverbot für Menschen aus Corona-Hotspots, wie es andere Bundesländer erwägen, hält die Staatsregierung laut Söder nicht für den richtigen Weg. Dies wäre seiner Meinung nach ein falsches Signal innerhalb Deutschlands. Ein Beherbergungsverbot sei ein verhältnismäßigs, aber bewährtes Mittel, das auch Sicherheit biete.

Bericht: Einigung der Länder

Während Söder das bayerische Beherbergungsverbot ankündigte, berieten die Staatskanzleichefs der Länder gerade in einer Schaltkonferenz über ein einheitliches Vorgehen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete unter Berufung auf Teilnehmerkreise, die Länder hätten sich mittlerweile auf ein bundesweites Verbot verständigt.

Nach Gerichtsentscheidung: Rechtsgrundlage angepasst

Ende Juli hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das damals gültige Beherbergungsverbot des Freistaats für Gäste aus Corona-Hotspots in anderen Bundesländern gekippt. Nach Einschätzung der Richter war die strikte bayerische Regelung nicht verhältnismäßig.

Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte jetzt auf BR-Nachfrage, der Freistaat habe die Rechtsgrundlage mittlerweile angepasst: Die vom Verwaltungsgerichtshof monierten Aspekte seien in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats berücksichtigt. Somit könne das neue Beherbergungsverbot in Kraft gesetzt werden.