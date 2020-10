Beherbergungsverbot: Allgäuer Hotelier befürchtet Einbußen

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus steigt in Deutschland weiter an. Deswegen hat Bayern kurzfristig ein Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotpots in anderen Bundesländern eingeführt. Das bayerische Gesundheitsministerium hat eine Liste mit "Inländischen Risikogebieten" veröffentlicht, unter anderem die Städte Hamm und Bremen sowie vier Berliner Bezirke stehen darauf.

Allgäuer Hotelier kritisiert Beherbergungsverbot

Aus der Hotelbranche kommt Kritik an dem recht spontan beschlossenen Beherbergungsverbot. Auch der Hotelier Armin Hollweck gehört zu diesen Kritikern. Er ist der Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes im Oberallgäu und betreibt das Hotel Adler in Oberstaufen.

Überrascht sei er zwar nicht gewesen von dem Verbot, denn diese Idee habe schon seit längerer Zeit kursiert. "Aber für uns ist das keine schöne Sache. Wir können nicht sicherstellen, dass wir die Gäste aus den bestimmten Kreisen, die verboten wurden, richtig ausfindig machen können", sagt Hollweck.

Landkreise sollen Verbot überprüfen

Der Oberallgäuer Hotelier fordert deshalb das Umdrehen dieser Maßnahme: "Es kann nicht sein, dass wir als Hoteliers recherchieren müssen, ob ein Gast kommen darf oder nicht." Sondern: "Der betreffende Landkreis muss dafür sorgen, dass Gäste aus diesem Kreis nicht ausreisen dürfen", sagt Hollweck.

Denn das Beherbergungsverbot bedeute einen großen Mehraufwand an der Rezeption: "Wir haben eine Corona-App, da sind die Risiko-Gebiete verzeichnet, da schauen wir täglich nach. Auch für die Anreise der nächsten vier Tage wird nachgeschaut, ob ein Gast aus bestimmten Kreisen kommt", erklärt der Hotelier. Dann würden die Gäste darauf hingewiesen, dass sie einen Coronatest machen sollen und nur nach einem negativen Test anreisen dürfen.

Als Hotelier wolle man aber Gästen nicht absagen, sondern sie einladen.

Hotelier sorgt sich um Geschäft in den Herbstferien

Zwar gilt das bayerische Beherbergungsverbot vorerst nur bis 14. Oktober, aber der Oberallgäuer Hotelier blickt schon sorgenvoll weiter auf die bevorstehenden Herbstferien: "Die Gäste werden verunsichert durch solche Maßnahmen. Wir hoffen natürlich, dass wir keine Einbußen erleiden", sagt Hollweck. "Bei uns im Oberallgäu verläuft alles lupenrein. Wir haben uns an alle Maßgaben gehalten und es sind nur sehr wenige Coronafälle in unserer Gegend registriert."