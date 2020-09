vor etwa einer Stunde

Behelfsbrücke nach Unwetterkatastrophe 2016 wieder abgebaut

Nach vier Jahren Standzeit haben Einsatzkräfte des THW die Behelfsbrücke in Simbach am Inn wieder abgebaut. Die Brücke war nach der Unwetterkatastrophe in Niederbayern im Sommer 2016 errichtet worden - Wassermassen hatten die alte Brücke weggerissen.