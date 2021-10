Behandlungspflicht für Tuberkulose: Neue Klinik in Kutzenberg

Weltweit sterben jedes Jahr etwa 1,4 Millionen Menschen an der Krankheit Tuberkulose (TBC), die damit zu einer der tödlichsten Infektionskrankheiten zählt. Um die Ansteckung in Deutschland einzudämmen, soll in Kutzenberg im Landkreis Lichtenfels eine neue Klinik für behandlungsunwillige TBC-Patienten entstehen. Nun wurde das Richtfest für das Gebäude auf dem Gelände des Bezirksklinikums Obermain gefeiert, das zuletzt erst für ein Anti-Aggressionsmodell ausgezeichnet worden war.

TBC-Klinik wechselt von der Oberpfalz nach Oberfranken

In der TBC-Spezialstation werden künftig Menschen untergebracht, die eine Behandlung ablehnen, aber per Gerichtsbeschluss eingewiesen wurden. Die TBC-Klinik in Oberfranken löst die bestehende Einheit in Parsberg in der Oberpfalz ab.

In dem Gebäude sollen maximal 24 Menschen aus der gesamten Bundesrepublik unterkommen. Die Station zur Behandlung von uneinsichtigen, ansteckungsfähigen TBC-Kranken erfülle eine gesetzliche Aufgabe im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, so Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU): "Wir sichern mit dieser Maßnahme den Standort Kutzenberg. In den kommenden Jahren werden mehr als 200 Millionen Euro in das Bezirksklinikum investiert".

Am Bezirksklinikum Kutzenberg entstehen 30 neue Arbeitsplätze

Die Einzelmaßnahme der TBC-Klinik ist mit sieben Millionen Euro veranschlagt. Rund 30 neue Arbeitsplätze werden am Standort Kutzenberg entstehen. Hier hat die Behandlung der Tuberkulose eine lange Geschichte: Seit mehr als 70 Jahren werden in der Lungenfachklinik an TBC erkrankte Patienten behandelt. Die neue TBC-Station für Behandlungsunwillige sei eine gute Ergänzung, so Schramm.

Tuberkulose: Auch Corona-Erkrankte zählen zur Risikogruppe

Tuberkulose gilt weltweit als schwerste bakterielle Infektionskrankheit der Welt. Risikogruppen sind arme und alte Menschen, AIDS-Patienten und seit jüngster Zeit auch Coronaerkrankte, denn bei allen ist das Immunsystem geschwächt. Übertragen wird Tuberkulose via Tröpfcheninfektion. Betroffen ist meistens die Lunge. Die Bakterien können aber auch andere Organe befallen, entsprechend vielfältig können die Symptome sein. Einige von ihnen ähneln der einer Grippe: hartnäckiger Husten, Schmerzen im Brustkorb, Atemnot, Nachtschweiß, anfangs leichtes Fieber, starke Schwäche und Gewichtsabnahme.