Kampf mit den Corona-Folgen: Wie eine Klinik den Menschen hilft

Raum Regensburg: Über 10.000 Betroffene

Die Klinik setzt auf Psychosomatik, das heißt auf die Behandlung von Körper und Geist. Zuerst wird dazu ein Lungentest durchgeführt, um zu schauen, wie sehr die Atemorgane in Mitleidenschaft gezogen wurden. "Das ist wirklich tagesabhängig mit der Luft. Das kommt und geht", so die Eigendiagnose von Michael Wurm. "Jetzt kriegt man gut Luft. Und die nächsten fünf Minuten denkt man: Ich krieg keine Luft." Für den Mediziner Schmalenberger sind die Schwankungen typisch für die Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Zur Sicherheit empfiehlt der Arzt seinem Patienten einen stationären Aufenthalt in der Klinik.

Psychische Folgen

Die Behandlung der körperlichen Symptome ist aber nur ein Baustein. Der Kampf gegen das Post-Covid-Syndrom ist aber auch eine Kopfsache. Michael Wurm muss dazu den nächsten Test über sich ergehen lassen. Thomas Loew, Professor für Psychosomatik an der Universität Regensburg, die bei dem Nachsorgezentrum mit der Fachklinik in Donaustauf kooperiert, schließt den Mann an ein EKG an. Durch Fragen über seinen Gesundheits- und Gemütszustand will der Mediziner ermitteln, wie sehr die Erkrankung den Patienten belastet.

"Man hat nachts wirklich Angst beim Einschlafen; dass man wieder keine Luft kriegt. Oder dass die Atmung aufhört." Michael Wurm, Post-Covid-Patient.