Behandlung nur noch nachts? Patienten bangen um Dialyse in Prien

Professor Uwe Bilitza wohnt in Bernau am Chiemsee. Er muss dreimal pro Woche zur Dialyse. Weil er oberschenkelamputiert ist, wird er dafür eigens von einem Krankentransport abgeholt. Bisher ist die Fahrt kurz – zehn Minuten in den Nachbarort Prien. Gibt es dort keine Dialyse mehr, muss Bilitza ins Klinikum Rosenheim ausweichen, die Fahrtzeit verlängert sich auf mindestens eine halbe Stunde.

Teurer Krankentransport

Zur längeren Fahrt kommen die Kosten: Bilitza hat ausgerechnet, dass dann der Krankentransport mehr kosten würde als die eigentliche Behandlung, größtenteils bezahlt von den Krankenkassen. Dazu kommt: Er hat erfahren, dass die Dialyse am Klinikum Rosenheim teils nur noch nachts Termine frei hätte, sollten Patienten aus Prien dort versorgt werden müssen. Bilitza: "Ich sehe mich schon nachts hier zur Dialyse fahren, mit Krankenwagen, die es nachts überhaupt nicht gibt."

Bereichsleiter: Würden gerne in Prien weitermachen

Das Problem: Das Dialyse-Zentrum Prien hat seine Räume von der RoMed Klinik gemietet. Die will ab 2025 umbauen – und braucht dann die Räume selbst. Also muss die Dialyse raus. Träger des Zentrums ist der gemeinnützige Verein "Kuratorium für Dialyse", kurz KfH, der nach eigenen Angaben über 200 solcher Zentren in Deutschland betreibt – auch das am Klinikum Rosenheim.

KfH-Bereichsleiter Robert Tauber bittet erstmal um Geduld. Die Nachricht, dass das Dialyse-Zentrum in Prien ausziehen muss, ist gerade einmal ein paar Wochen alt – im Moment, so Tauber, analysiere man die Situation: Da geht es um die Wirtschaftlichkeit des Priener Zentrums, um Verfügbarkeit von Räumen, wie nah die an der Klinik liegen würden, und was ein Umzug an Investitionen benötigt. "Ich kann jetzt momentan nicht von Garantien oder auch nicht von Prognosen sprechen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir hier in Prien weitermachen können," so Tauber. "Wir würden gerne."

Patienten befürchten Umzug wegen Dialyse-Zentrum

Für Prien ist ein Dialyse-Standort wichtig – manche Gäste reisen eigens an den Chiemsee, weil sie hier eine Dialyse vorfinden, und Patienten der Reha-Kliniken rund um den See nutzen die Leistungen ebenso. Der Priener Bürgermeister Andreas Friedrich hat nach eigenen Angaben das KfH schon auf verfügbare Immobilien hingewiesen, und auch der Rosenheimer Landrat Otto Lederer verspricht zu helfen.

Die rund 50 Patienten, die regelmäßig in Prien ihre Dialyse bekommen, beruhigt das eher nicht. Ein Teil von ihnen hat schon erlebt, was es heißt, wenn sie für die Behandlung umziehen müssen: Vergangenes Jahr hat das Dialyse-Zentrum im nahen Trostberg relativ plötzlich geschlossen, vier der dortigen Patienten müssen seitdem nach Prien fahren. Träger der Einrichtung dort: das KfH.