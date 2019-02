Begraben unter 18 Tonnen Asphalt: Prozess in Landshut

In Landshut wird derzeit ein Fall verhandelt, der im Juli letzten Jahres für viele Schlagzeilen gesorgt hatte. Es geht um einen Unfall auf einer Baustelle in Neufahrn in Niederbayern. Ein Bauarbeiter war dort mit einer Lkw-Fuhre heißem Asphalt übergossen worden und starb kurz darauf an den Folgen.

Dem Lkw-Fahrer wird fahrlässige Tötung vorgeworfen

Diese Tragödie wird am Dienstagnachmittag vor dem Amtsgericht Landshut weiter verhandelt. Auf der Anklagebank sitzt der 48 Jahre alte Fahrer des Lkw. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Er soll die nötige Sorgfalt außer Acht gelassen haben.

Heckklappe kippt die volle Ladung ab

Auf der Baustelle an der B15neu will der Fahrer des Thermomuldenkippers seinem Kollegen eine Schubkarre mit heißer Asphaltmischung befüllen. Doch dann öffnete sich laut Anklage statt des kleinen Dosierschiebers die komplette Heckklappe. Der Hintermann wird mit 18 Tonnen heißem Asphalt übergossen. Mit bloßen Händen hatte der Angeklagte sofort versucht, den Kopf seines Kollegen aus dem heißen Asphalt zu schaufeln. Der 53-Jährige aber starb an den Folgen des Unfalls.

Prozessbeobachter rechnen bereits heute mit einem Urteil.