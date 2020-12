Begleitpersonal testet in Hof selbstfahrende Busse

Ein bisschen sieht er aus wie ein Mondfahrzeug: klein, kompakt, bullig und rundherum verglast. Auch das Innenleben des Hofer Test-Busses für das autonome Fahren ist gewöhnungsbedürftig: Ein Lenkrad gibt es nicht. Daran muss sich der gelernte Busfahrer Axel Thiel erst gewöhnen.

Auf virtueller Schiene vom Bahnhof in die Hofer Fußgängerzone

Axel Thiel ist der sogenannte Operator des selbstfahrenden Busses. Operatoren begleiten die Busse auf ihren Fahrten. Sie sind dazu da, im Notfall einzugreifen. Grundsätzlich aber fahren die Busse autonom. Sie sind auf einer Art virtuellen Schiene unterwegs. Jeder Zentimeter der Strecke vom Bahnhof bis in die Hofer Fußgängerzone, jeder Baum und jede Kreuzung ist einprogrammiert und wird durch Sensoren gescannt und erkannt.

"Das Fahrzeug erkennt alles selbst. Das haben wir heute zum Beispiel in der Fußgängerzone gemerkt, als eine alte Dame vor den Bus gelaufen ist. Da ist der Bus sofort stehengeblieben und dann wieder von alleine weitergefahren." Axel Thiel, Operator

Begleitpersonal muss bei Falschparkern eingreifen

Um im Notfall jederzeit reagieren zu können, hat der Operator einen Joystick – ähnlich wie von einer Spielkonsole.

"Der einzige Fall, wo der Operator eingreifen muss, ist bei Falschparkern. Die sind nicht auf der virtuellen Schiene. Dann bleibt der Bus stehen, da muss der Operator reagieren." Martin Wapot, Trainer für autonomes Fahren

Teststrecken in Hof, Rehau und Kronach

Selbstfahrende Busse werden bereits in ganz Deutschland getestet. Zum neuen Modellprojekt des Bundesverkehrsministeriums, das mit 15,3 Millionen Euro gefördert wird, gehören Teststrecken in Kronach, Rehau und Hof.

"Das Besondere hier ist, dass wir das autonome Fahren in der Innenstadt testen: mit Ampeln, Kreuzungen und in der Fußgängerzone." Ralf Borowsky, Projektleiter autonomes Fahren in Hof

Infobüro in Hof beantwortet Fragen zu selbstfahrenden Bussen

Für interessierte Bürger gibt es in Hof ein Infobüro in der Innenstadt. Da stehen die Projektentwickler jederzeit Rede und Antwort. Nach drei Schulungstagen stehen für Axel Thiel und seine beiden Kollegen in den nächsten Wochen noch Übungsfahrten an.

" Viele sagen, oh, da machen wir uns selbst arbeitslos. Aber ich meine, dass ist nur eine Ergänzung. Deshalb finde ich es spannend, weil es eine neue Verkehrsvariante ist." Axel Thiel, Operator

Voraussichtlich ab Februar sollen die ersten Passagiere zusteigen können. Zehn Sitzplätze hat der autonome Shuttlebus. Die Fahrten werden kostenlos sein.