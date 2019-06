Beginn der Pfingstferien - Reisende brauchen starke Nerven

Ganz Deutschland ist ab morgen unterwegs, sei es für ein verlängertes Pfingstwochenende oder für den Pfingsturlaub - Bayern und Baden-Württemberg starten in die Pfingstferien. Daher ist die Staugefahr im Süden Deutschlands besonders hoch. "Wer kann, sollte lieber nachts fahren, also von Freitag auf Samstag", sagt Michael Küster von der BR-Verkehrsredaktion. Wer sich gleich am Freitagmittag nach Schulschluss ins Auto setzt, wird sicher im Stau stehen.

Wer am Sonntag fährt, kommt besser durch

Laut ADAC werden die größten Verkehrsstörungen am Freitagnachmittag sowie am Samstagvormittag und -nachmittag erwartet. Am Pfingstsonntag werden die Straßen voraussichtlich nicht so voll sein. BR-Verkehrsexperte Küster rät: "Auf alle Fälle ausreichend zu trinken mitnehmen, denn es wird wieder wärmer." In den nächsten Tagen steigen die Temperaturen örtlich auf bis zu 30 Grad.

Blockabfertigung für Lastwagen

Stauen wird sich der Verkehr in den Ferien auch immer wieder an den Grenzübergängen, auch, weil in den Ferien mehrere Blockabfertigungen für Lastwagen anstehen (11. bis 13. Juni, 17. bis 19. Juni und 21. Juni). "Da werden dann besonders auf der A93 bei Kiefersfelden auch viele Autofahrer im Stau stehen", so Küster.

Polizei: Rettungsgasse bilden

Die Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim erinnerte daran, dass die Rettungsgasse bereits dann gebildet werden muss, wenn der Verkehr stockt. Durch die Gasse müsse auch ein Abschleppwagen passen. Alle Verkehrsteilnehmer seien gesetzlich dazu verpflichtet, eine Rettungsgasse zu bilden, mahnte die Polizei. Verstöße kosten zwischen 200 und 320 Euro. Hinzu komme unter Umständen ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

So viele Fluggäste wie noch nie

Auch an den Flughäfen wird es voll. Der Münchner Flughafen erwartet heuer so viele Fluggäste wie noch nie in dem Zeitraum. Rund 2,4 Millionen Reisende sollen es laut Airport zwischen dem 7. und 23. Juni werden - im Vorjahr waren es noch 2,3 Millionen. Der Flughafen Nürnberg rechnet in den beiden Ferienwochen mit 243.000 Passagieren. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Jahresmittel. Alleine am Freitag werden dort 16.000 Passagiere abgefertigt.

Bundespolizei: Gültigkeit der Pässe überprüfen

Damit der Urlaub nicht schon am Flughafen endet, empfiehlt die Bundespolizeidirektion München: "Überprüfen Sie rechtzeitig vor Reiseantritt die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente und die aktuellen Einreisebestimmungen des Ziellandes. Verlassen Sie sich nicht auf Erfahrungen aus zurückliegenden Jahren oder Erzählungen von Nachbarn, Kollegen und Bekannten." In bestimmten Notfällen und unter bestimmten Voraussetzungen kann die Bundespolizei auch am Flughafen gegen eine Gebühr einen Reiseausweis als Passersatz ausstellen.