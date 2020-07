Begehrte Adresse: Lummerlandstraße, 86165 Augsburg

Es ist eine Entscheidung, die nicht nur viele Familien freuen dürfte: In einem Neubaugebiet im Augsburger Stadtteil Lechhausen sollen die Straßennamen nach Themen und Figuren aus der "Augsburger Puppenkiste" benannt werden. Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause darüber.

"Lummerlandstraße" und "Jim-Knopf-Straße" geplant

So soll es eine "Lummerlandstraße" geben, zwei andere Straßen werden nach Lokomotivführer Lukas und seiner Lokomotive Emma benannt. Wenn die Stadträte zustimmen, dürfte bei der Wohnortwahl junger Familien in Zukunft auch die "Jim-Knopf-Straße" hoch im Kurs stehen.

Abenteuer von Jim Knopf und Lukas seit Jahrzehnten beliebt

Die Abenteuer von Jim Knopf und Lukas stammen aus Kinderbüchern von Michael Ende von Anfang der 1960er-Jahre. Bekannt geworden sind die Geschichten auch durch die Fernsehproduktionen der "Augsburger Puppenkiste". Auch ein (Kater) "Mikeschweg" (Autor Josef Lada, nacherzählt von Otfried Preußler) und eine "Urmelstraße" ("… aus dem Eis", von Max Kruse) sind geplant.

Stadt: Puppenkiste "bedeutender Sympathieträger" für Augsburg

In der Beschlussvorlage für die Stadtratssitzung heißt es, die Puppenkiste sei ein "bedeutender Sympathieträger für die Stadt Augsburg". Die Straßennamen würden außerdem zu dem geplanten, "familienfreundlichen Baugebiet" passen. Die Gründer der bekannten Puppenspielbühne, Rose Oehmichen und Walter Oehmichen, sind bereits mit je einer nach ihnen benannten Straße im Augsburger Stadtbild vertreten.