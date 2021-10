Begegnung schaffen: Moscheen öffnen ihre Türen

Schuhe aus, viel Schwarztee, türkische, arabische oder bosnische Spezialitäten, eine Tour durch die Moscheeräume und ein Gespräch mit dem Imam – seit 25 Jahren laden Moscheen in Deutschland zum Tag der Offenen Moschee ein. 1997 gründete der Zentralrat der Muslime die Initiative, um deutsche Moscheen als offene Orte zu zeigen und eine Möglichkeit zum Austausch zu bieten.

Seit 2007 wird der Tag vom Koordinationsrat de Muslime (KRM) organisiert, der sechs Islamverbände vertritt. Darunter sind die Türkisch-Islamische Union Ditib und der Zentralrat der Muslime. Das Motto dieses Jahr lautet "Moscheen gestern und heute".

Moscheeführung und Kaffee und Kuchen

Der Einladung der Moscheegemeinden folgen seit 1997 jedes Jahr mehrere tausend Menschen - aus Interesse und weil sie den Dialog zwischen den Religionen fördern wollen. In Regensburg, Kaufbeuren, Würzburg, aber auch in Treuchtlingen, Gersthofen, Bayreuth, Nürnberg und Rosenheim nehmen Moscheen an der deutschlandweiten Aktion teil.

Neben Moscheeführungen, Vorträgen, Kaffee und Kuchen dürfen Besucher auch oft bei den rituellen Gebeten dabei sein. In der Moschee in München Pasing gibt es am Vormittag eine gesungene Koran-Rezitation des Imam.

Radtour um mehr Menschen zu erreichen

Gemeinden der Ahmadiyya, einer Strömung des Islams, die in Indien entstanden ist, haben sich dieses Jahr noch etwas zusätzliches einfallen lassen: Ihre Jugendgruppen sind heute auf dem Fahrrad unterwegs und tragen T-Shirts mit den Aufschriften "Liebe für alle, Hass für keinen" oder "Wir sind alle Deutschland". Ziel sei es, auch die zu erreichen, die sich vielleicht noch nicht in eine Moschee hineingetraut hätten, sagt Luqman Shahid, der Imam der Ahmadiyya-Gemeinde in Augsburg.

Moscheen seien das ganze Jahr offen

Nach einem Vierteljahrhundert sei der "Tag der offenen Moschee" bereits eine deutsche Tradition, sagt der Koordinationsrat der Muslime (KRM). Ihr Sprecher Erol Pürlü betont aber, dass die "Moscheen nicht nur am Tag der offenen Moschee offen sind, sondern sie bieten auch während des Jahres Führungen für interessierte Bürger, Schulklassen und Kirchengemeinden an".

Wichtig sei, dass sich die Menschen vor Ort kennenlernen, so Pürlü weiter: "Wir als Koordinationsrat können Flyer und Material geben. Aber die Begegnung vor Ort ist uns wichtig. Wenn ich die Leute in meiner Moschee kenne, dann kann ich nachfragen, wenn es Probleme gibt und ins Gespräch mit ihnen kommen."

Ein Islam deutscher Prägung

Vieles habe sich seit dem Start der Aktion vor 25 Jahren verändert, so Pürlü: "Früher sprachen wir von Hinterhofmoscheen, heute sind sie gut sichtbar mit Minarett und Kuppel. Diesen Fortschritt kann man auch mit den Augen heutzutage sehen."

Ein Islam deutscher Prägung habe sich entwickelt. Und die Mitarbeiter der Moscheegemeinden würden heute größtenteils in Deutschland ausgebildet und sprechen deutsch – das war vor 25 Jahren noch häufig anders.

Wer baut, der bleibt

Auch Gönül Yerli, Vizedirektorin der Islamischen Gemeinde Penzberg sagt, auf muslimischer Seite habe man erkannt, dass es keine provisorischen Räume mehr sein dürften: "Es werden immer Moscheen gebaut, immer mehr Projekte geplant. Das ist für mich eindeutig der Beweis, dass man nach einer muslimischen Identität sucht, nach dem Motto: Wer baut der bleibt." Man habe sie aber noch nicht ganz gefunden, so Yerli.

Erste Moschee in Deutschland wurde 1915 erbaut

Die erste Moschee in Deutschland wurde 1915 im brandenburgischen Wünsdorf gebaut. Die meisten Moscheen in Deutschland entstanden aber in den letzten dreißig Jahren in Folge der Zuwanderung von Muslimen seit den 1960er Jahren. Der größte Teil der Muslime ist in Deutschland bis heute türkischer Abstammung, aufgrund des Anwerbeabkommens für Gastarbeiter, das die Bundesrepublik Deutschland 1961 – vor genau 60 Jahren - mit der Türkei abgeschlossen hatte.

Das erklärt, warum die meisten Moscheen in Deutschland auch der DITIB angehören. Laut einer Schätzung der deutschen Zeitung Die Zeit im Jahr 2016 gibt es in Deutschland rund 2.750 Moscheen. Im Vergleich dazu gibt es etwa 45.000 christliche Kirchen und rund 130 Synagogen.