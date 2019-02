Befreiungshalle Kelheim strahlt viel heller

Alte Aufzeichnungen und Bilder wurden ausgewertet

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen hat deswegen ein Expertenteam beauftragt, die ursprüngliche Farbfassung, die Leo von Klenze für den Bauherrn König Ludwig I. geschaffen hatte wiederherzustellen. anhand von Originaldokumenten, Aufzeichnungen und Fotos wurde die Farbabstimmung erarbeitet. Das Ergebnis ist eine deutlich hellere Fassade der Befreiungshalle, als in den Jahren zuvor. Ende letzten Jahres wurde die Fassadensanierung abgeschlossen. Alle Arbeiten an der Befreiungshalle zusammen haben fast fünf Millionen Euro gekostet.

Befreiungshalle als Andenken an gewonnene Schlachten

Am Freitag wird das Endergebnis offiziell vorgestellt, die Experten erklären ihre Vorgehensweise. Die Befreiungshalle in Kelheim wurde 1863 feierlich eröffnet, als Andenken an den gewonnenen Schlachten gegen Napoleon während der Befreiungskrieg