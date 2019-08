Befragung in Würzburg: Wie sollen Städte auf Hitze reagieren?

Die Befragungen der Universität Potsdam sind Teil des Forschungsprojekts "ExTrass - Urbane Resilienz gegenüber extremen Wetterereignissen". Das Projekt soll dabei helfen, Städte besser auf extreme Wetterereignisse, also zum Beispiel auch Starkregen, vorzubereiten. Die Forscher wollen Haushalte in Würzburg, Potsdam und Remscheid befragen.

Zufällige Befragungen

Darüber hinaus wollen die Wissenschaftler erkunden, welche Orte im privaten, aber auch im öffentlichen Raum als besonders erholsam oder belastet erlebt werden. Pro Stadt wollen sie 300 zufällig ausgewählte Haushalte anrufen und telefonisch befragen. Zusätzlich haben alle Bürgerinnen und Bürger Potsdams, Remscheids und Würzburgs die Möglichkeit, online an der Befragung teilzunehmen.

Zusätzliche Befragung von Fachpersonal

Ab Ende August will das Team der Uni Potsdam noch eine weitere Befragung von Fachpersonal in Arztpraxen, Apotheken, Pflegeeinrichtungen und Kindertagesstätten durchführen. Inhalte der Befragung sind unter anderem die Risikowahrnehmung, das Risikobewusstsein und die Risikokommunikation im jeweiligen Arbeitsfeld der Befragten. Die angesprochenen Berufsgruppen arbeiten mit Menschen zusammen, die bei Hitze stark gefährdet sein können. Ihr Erfahrungswissen ist daher bei Planungen zur Hitzeanpassung besonders wertvoll, so die Uni. Die Befragungen werden wissenschaftlich ausgewertet.