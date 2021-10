Beeindruckende Fotos: Wo Kinder schlafen

Erlen ist gerade einmal 14 Jahre alt. Doch die junge Brasilianerin ist schwanger, bereits zum dritten Mal. Sie darf deshalb im Bett ihrer Mutter schlafen statt auf dem Boden. Ein anderes Foto zeigt die vierjährige Jazzy aus den USA, deren Kinderzimmer mit Kronen und Schärpen übersät ist. Die hat sie bei Schönheitswettbewerben gewonnen, zu denen ihre Eltern das Mädchen jedes Wochenende fahren.

Ungleichheit treibt den Fotografen um

Seit mittlerweile 15 Jahren portraitiert James Mollison Kinder in aller Welt samt dem Raum, in dem sie die Nacht verbringen. Den Fotografen überraschte vor allem eines:

Es gibt Millionen Kinder, die zusammen mit ihren Eltern in einem Raum schlafen, manchmal auch im Freien.

Durch die Arbeit wurde ihm erst bewusst, was für ein Privileg es ist, im Westen aufzuwachsen und einen eigenen Rückzugsort zu haben.

35 seiner Portraits sind nun im Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm zu sehen. Ein Thema dominiert die Ausstellung: Gleichheit und Ungleichheit in und zwischen Gesellschaften. Während der acht Jahre alte Harrison aus New Jersey in einem Bett in Form eines Autos schläft, verbringt der gleichaltrige Roathy die Nacht auf alten Reifen in einer kambodschanischen Müllhalde.

Lieber kein Mitleid

Mollisons Fotoprojekt entstand kurioserweise eher aus Zufall. Eigentlich sollte er eine Auftragsarbeit für ein großes Kinderhilfswerk fotografieren. Doch die Bilder, mit denen die Organisation bis dato warb, gefielen ihm nicht. "Es waren entweder lachende Kinder oder solche, die Mitleid erregten, um Spenden zu sammeln", sagt Mollison. Doch er wollte viel lieber dokumentarisch arbeiten.