vor etwa einer Stunde

"Bedrohungslage": Polizei im ICE von Aschaffenburg nach Würzburg

Eine verdächtige E-Mail hat am Nachmittag einen Polizeieinsatz am Aschaffenburger Hauptbahnhof ausgelöst. Die Bundespolizei erhielt eine Warnung, dass sich in einem ICE etwas Bedrohliches befinde. Der Zug wurde daraufhin kontrolliert – ohne Ergebnis.