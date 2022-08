Bedrohter Arzt aus Neu-UIm: "Hass ist keine Meinung"

Von einer Katastrophe spricht der Neu-Ulmer Arzt Christian Kröner nach dem Suizid seiner österreichischen Berufskollegin Lisa-Maria Kellermayr. Sie sei nicht nur von Corona-Leugnern, Querdenkern und Impfgegnern massiv unter Druck gesetzt worden, sondern habe auch von verschiedenen Seiten nicht die notwendige Unterstützung erhalten, so Kröner weiter.

Kellermayr hatte die Impfpflicht als wirksamen Schutz gegen das Virus öffentlich befürwortet. Daraufhin erreichten die 36-Jährige zahlreiche Hasskommentare, in denen sie und ihr Praxisteam mehrfach mit dem Tod bedroht wurden. Sie postete die Drohungen auf Twitter und stellte zudem einen Sicherheitsdienst ein. Vergangenen Freitag fand man die Ärztin tot in ihrer Praxis, die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.

Auch Christian Kröner erreichten Hasskommentare

Hausarzt Christian Kröner hatte vergangenes Jahr ähnliche Hasskommentare erhalten, nachdem er sich für die Impfung gegen Corona ausgesprochen hatte. Der Neu-Ulmer stellte in der Folge hunderte Anzeigen, nachdem er beleidigt, zum Teil auch mit dem Tode bedroht worden war. Das Strafmaß für derartige Hasskommentare hält Kröner für angemessen, ein Mann war beispielsweise vom Amtsgericht Günzburg zu drei Monaten Haft verurteilt worden. Der bereits vorbestrafte Angeklagte hatte Kröner in einer SMS unter anderem als "Mörder" beleidigt und gedroht, dass die US-Army ihn "einkassieren" werde.

"Viele denken im Netz sind sie anonym, aber die Polizei hat inzwischen viele Wege und Möglichkeiten die Identität herauszufinden", sagt Kröner. Im Gegensatz zu den österreichischen Behörden, denen nach dem Tod Kellermayrs zu große Passivität vorgeworfen wurde, lobt Kröner die bayerische Polizei. "In meinem Fall hatten mir die Beamten sehr geholfen, aber ich kenne auch Kollegen in anderen Regionen in Deutschland, da ist die Sensibilität für das Thema noch nicht so hoch", sagt Kröner. Er wünscht sich mehr staatliche Stellen für die Aufklärung, denn oft bleibe die Arbeit bei privaten Organisationen wie "Hate Aid" oder "Hass melden" hängen.

Im Fall Kellermayr ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München gegen einen Mann aus Oberbayern. Nach BR-Informationen soll er die österreichische Ärztin bedroht haben.

Social Media – ein schwieriges Feld für Ermittlungsbehörden

Seit Anfang dieses Jahres gilt das novellierte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es verpflichtet große Social-Media-Plattformen eigentlich, möglicherweise strafbare Inhalte nicht einfach zu löschen, sondern an das Bundeskriminalamt zu melden. Youtube und Meta (Facebook und Instagram) hatten dagegen geklagt und teilweise recht bekommen. Die Unternehmen beriefen sich auf die Gesetze ihres Firmensitzes in Irland, was in Einklang mit dem EU-Recht steht. Kröner wirft Social-Media-Plattformen vor, Ermittlungen zu blockieren, wenn sie Daten nicht herausgeben: "Da bestimmt oft Facebook was strafbar ist und nicht die Staatsanwaltschaft", sagt Kröner.

Doch es gibt auch Kritiker des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Sie sehen eine Flut an Verfahren auf die Gerichte zukommen, die Richter und Staatsanwaltschaften überfordern könnte. Das Bundeskriminalamt rechnet jährlich mit rund 150.000 Strafverfahren. Politiker von FDP und Grünen fürchten auch, dass Social-Media-Konzerne andererseits die Meinungsfreiheit beschneiden könnten, etwa wenn Äußerungen vorsorglich und zu Unrecht gesperrt werden.

Kröner befürchtet gefährliche Radikalisierung

Die Gretchenfrage bleibt letztlich, was eigentlich ein Hasskommentar ist, zumal Gerichte die Meinungsfreiheit unterschiedlich weit auslegen. Die Grünenpolitikerin Renate Künast war unter anderem als "altes grünes Dreckschwein" bezeichnet worden. Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil das Landgericht Berlin anfangs entschieden hatte, dass Künast als Politikerin solche Beleidigungen hinnehmen müsse. Sie zog schließlich vors Bundesverfassungsgericht und bekam Recht.

Hass ist keine Meinung, findet Christian Kröner. Er diskutiere gerne mit anderen, auch wenn diese eine komplett gegensätzliche Position vertreten. Aber Drohungen oder Beschimpfungen seien nicht akzeptabel. "Ich glaube die Politik sollte das Problem dringend angehen, weil das wird gesamtgesellschaftlich irgendwann gefährlich, wenn Radikalisierungstendenzen auftreten, die ungesund sind für die Demokratie."