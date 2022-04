Bedrohte Wildpflanze soll für Nachwelt gerettet werden

Die weltweit vom Aussterben bedrohte Wildpflanze "Graue Skabiose" soll mit Hilfe des Landkreises Dingolfing-Landau und der Universität Regensburg für die Nachwelt gerettet werden. Schon vor Jahren wurden Samen aus dem seltenen Bestand tiefgefroren, um sie der Nachwelt zu erhalten. Ein Teil dieser Samen wurde nun bei Mamming wieder ausgesät.

Artenvielfalt nimmt stetig ab

Weltweit sind immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Auch in Bayern nimmt die Artenvielfalt stetig ab - von den circa 2.730 in Bayern heimischen Gefäßpflanzen ist nach Angaben des Umweltministeriums die Hälfte in ihrem Fortbestand bedroht. Umso erstaunlicher, dass der Landkreis Dingolfing-Landau und die Universität Regensburg jetzt helfen sollen, eine weltweit gefährdete Pflanze vor dem Aussterben zu retten.

Samen in der Saatgutbank der Uni Regensburg eingefroren

Die grau-violett blühende "Graue Skabiose" ist eine von 92 Wildpflanzen, für deren Schutz und Erhalt Deutschland eine besondere weltweite Verantwortung übernommen hat. Eines der letzten Vorkommen liegt in Rosenau bei Mamming im niederbayerischen Isartal. Schon 2019 wurden hier rund 2.000 Samen von den Pflanzen per Hand geerntet, in den Laboren der Uni Regensburg genau analysiert und dann tiefgefroren, um sie der Nachwelt zu erhalten.

"Die Graue Skabiose ist wichtig", sagt Daniela Listl vom Projektteam an der Universität Regensburg, "weil sie in der Verbreitung so liegt, dass Deutschland eine Hauptverantwortung für sie hat".

"Wenn die Vorkommen hier geschwächt werden oder verloren gehen, dann ist es global gesehen so, dass es die Pflanze irgendwann nicht mehr geben kann." Daniela Listl vom Projektteam