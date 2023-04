Bedrohte Steinböcke an der Benediktenwand: Hilfe aus der Schweiz

Noch etwas skeptisch schaut der Steinbock aus dem Viehtransporter, als die Klappe aufgeht. Dichtes Schneetreiben herrscht etwas unterhalb der Benediktenwand im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und es ist ungemütlich kalt.

Das Zögern des Steinbocks ist nicht verwunderlich; vor wenigen Stunden war er noch am Weisshorn und im Mischabel im Hochgebirge des schweizerischen Kantons Wallis unterwegs. Wildhüter Stefan Imhoff und seine Kollegen haben den zweijährigen Bock gefangen und mit einem Narkosepfeil betäubt. Nachdem eine Tierärztin ihn untersucht und geimpft hat, traten er und sieben Steingeißen die Reise nach Bayern an.

Nächtliche Reise in die neue Heimat an der Benediktenwand

Um drei Uhr nachts startete der Trupp. Wildhüter und Biologen der Uni Zürich begleiteten die zwei Viehtransporter. Per Kamera hatte Biologin Iris Biebach immer einen guten Blick auf die Tiere. Der Transport sei reibungslos verlaufen, erklärte sie; einige hatten Tiere hätten sich sogar zum Schlafen ins Heu gelegt. Nur die letzten Kilometer hoch zur Benediktenwand seien dann noch fordernd gewesen. Starker Schneefall erschwerte die Auffahrt. Nur mit Schneeketten und Traktoren ging es die Serpentinen nach oben. Rund einen halben Meter Neuschnee gab es in den letzten Stunden oberhalb der Jachenau. Doch was Mensch und Fahrzeugen zu schaffen machte, ist für das Steinwild kein Problem.

Steinböcke: Überlebenskünstler im Hochgebirge

Die Kletterkünstler kommen in den winterlichen Bedingungen gut zurecht, weiß Wildhüter Stefan Imhoff. Steinböcke sind echte Überlebenskünstler. Schon im Sommer fressen sie sich eine Winterreserve an, von der sie zerren können. Dank ihrer Trittsicherheit können sie im steilen Gelände auch im Winter karge Futterreste finden. Gerade an steilen Südhängen werden sie auch im tiefsten Winter fündig. Zudem besitzen die Tiere ein dichtes Winterfell, das isolierend wirkt.

Daher dauerte das Zögern nicht lang und der Schweizer Steinbock wagte den Sprung in seine neue Heimat; die sieben Steingeißen folgten nacheinander.