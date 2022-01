Bedford-Strohm zur Impfpflicht: "Könnte meine Hand nicht heben"

In der Diskussion um eine allgemeine Corona-Impfpflicht positioniert sich der evangelische Landesbischof in Bayern, Heinrich Bedford-Strohm, deutlich. "Zum jetzigen Zeitpunkt könnte ich meine Hand nicht dafür heben", sagte er beim "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen. Er begründete seine ablehnende Haltung damit, dass noch zu viele Fragen ungeklärt seien. Es sei nicht klar, "ob man dieses letzte und wirklich drastische Mittel wirklich braucht".

Landesbischof: Omikron könnte Impfpflicht überflüssig machen

Denn eine Impfpflicht würde seiner Meinung nach nur Sinn ergeben, wenn die Gesellschaft damit tatsächlich alle Freiheiten zurück erlangen könne. Falls die Omikron-Variante des Coronavirus zu einer endemischen Lage führe, wäre dieses Ziel ebenfalls erreicht und eine Impfpflicht laut Bedford-Strohm überflüssig. Es sei richtig, dass der Bundestag jetzt darüber debattiere. Auch die Frage nach der praktischen Umsetzung einer Impfpflicht müsse erst noch geklärt werden, so der Chef der evangelischen Landeskirche in Bayern.

EKD-Vorsitzende Kurschus und Kardinal Marx sind für die Impfpflicht

Damit stellte er sich gegen die Forderung seiner Nachfolgerin an der Spitze der Evangelischen Kirche Deutschlands. Die neue EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus hatte sich zuletzt für eine Impfpflicht ausgesprochen. Diese gebiete sich aus "christlicher Nächstenliebe", damit die Schwächsten der Gesellschaft nicht gefährdet würden, meinte sie.

Auch der katholische Kardinal Reinhard Marx ist ein Befürworter der allgemeinen Impfpflicht. Seiner Meinung nach sei es nicht gelungen, genügend Menschen von einer freiwilligen Impfung zu überzeugen. Aus Solidarität und für die Bewahrung der Freiheit aller sei daher eine Verpflichtung nötig, sagte er im Dezember.

Forderung nach mehr Barmherzigkeit in der Debatte

Insgesamt warb Bedford-Strohm in der Sendung für mehr Barmherzigkeit in der Impfdebatte. Die Gesellschaft müsse nach wie vor zusammenhalten, um gemeinsam durch die Corona-Pandemie zu kommen. Er habe zwar kein Verständnis für Rechtsextreme und "völlig verschwurbelte Theorien" bei den Corona-Demos, betonte der Landesbischof. "Aber natürlich dürfen Menschen, die Angst vor der Impfung haben und sagen 'Ich will das nicht', demonstrieren", sagte er.

Außerdem dürfe man die "seelische Inzidenz" nicht aus dem Blick verlieren, so Bedford-Strohm. Vor allem die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen macht ihm Sorgen. Er kritisierte auch, dass der Konfirmationsunterricht der 2G-Regel unterliegt. Es sei "unverhältnismäßig", dass Ungeimpfte von der Konfirmation ausgeschlossen werden.

Kabarettist Stephan Zinner: Bedeutung der Kultur nicht unterschätzen

Der Kabarettist und Musiker Stephan Zinner, ebenfalls zu Gast am "Sonntags-Stammtisch", unterstützte die Forderung nach einem verstärkten Fokus auf die seelische Gesundheit. Deshalb müssten die Schulen unbedingt offen bleiben, meinte der dreifache Vater. Auch der Kultur komme in diesem Zusammenhang eine große Bedeutung zu. "Es ist so wichtig, dass es mal für einen Moment um etwas anderes geht, als Corona", sagte er. "Und diesen Aspekt erfüllt die Kunst und die Kultur, das darf man nicht unterschätzen."

Entsprechend plädierte er dafür, weiterhin Kulturveranstaltungen zu ermöglichen - am besten mit mehr Publikum, als die aktuell erlaubten 25 Prozent Auslastung. Das Risiko, sich dort zu infizieren sei extrem gering. "Damit ein bisschen Gefühl von Gemeinschaft aufkommt, braucht es eine etwas andere Herangehensweise", so Zinner.