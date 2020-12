Bedford-Strohm: Weihnachtsbotschaft ist stärker als das Virus

Der bayerische Landesbischof Bedford-Strohm sagte in seiner Weihnachtspredigt am Freitag in der Münchner Matthäuskirche, die biblische Botschaft an Weihnachten sei stärker als "alles, was uns jetzt runterziehen will, und auch stärker als jedes Virus".

Solidarität und neuer Lebenswille

Aus einer Ausnahmesituation wie der Corona-Krise könne eine neue Offenheit der Menschen füreinander entstehen, in der sie die Verletzlichkeit miteinander teilen, sagte der bayerische Landesbischof. Diese gemeinsamen Erfahrungen könnten die Menschen zusammenschweißen und zu Solidarität und umso stärkerem Lebenswillen führen.

Ökumenisches "Wort zum Heiligabend"

Gemeinsam mit dem obersten Repräsentanten der katholischen Kirche in Deutschland, dem Limburger Bischof Bätzing, war Bedford-Strohm gestern auch in einem von der ARD im Ersten ausgestrahlten ökumenischen "Wort zum Heiligabend" aufgetreten.

Weihnachten als "Fest der Menschenwürde"

Der Limburger Bischof Bätzing betonte in der Weihnachtsmesse am ersten Feiertag im Limburger Dom, Weihnachten sei auch "das Fest der Menschenwürde". Er erinnerte an den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, an die vielen Corona-Toten in Bergamo, an die Verbrechen gegen die Menschenwürde in Hanau, Nizza, Kabul und Trier.

Weniger Präsenz-Gottesdienste, mehr Internet-Übertragungen

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland hatten die Kirchen das Angebot von Präsenzgottesdiensten zu Weihnachten in diesem Jahr stark eingeschränkt, die Teilnehmerzahlen wurden begrenzt. Dafür gab es mehr Gottesdienst-Übertragungen im Internet und im Fernsehen.