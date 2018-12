Bedford-Strohm: Weihnachten hat die Welt verändert

Wer demütig ist, so Bedford-Strohm, der zugleich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist, der setze automatisch dem Nationalismus, der Menschenfeindlichkeit und dem Aufhetzen der Menschen untereinander ein Ende. Weihnachten verändere also die Welt und es verändere das persönliche Leben der Menschen, so Bedford-Strohm.

"Und so gehen wir demütig in die Knie vor unserem Gott und treten ein für eine Welt, in der Hass, Egoismus, Geldgier, Missbrauch, Ausbeutung der Natur, die Verfolgung von Menschen wegen ihres Glaubens und die Geißel des Krieges endlich überwunden sind." Heinrich Bedford-Strohm

Am Heiligabend: Bedford-Strohm feiert mit Obdachlosen

Den Heiligabend hatte Heinrich Bedford-Strom in einem sogenannten "Flexiheim" mit Wohnungs- und Obdachlosen in München verbracht. Am Abend sagte er, dass Jesus Christus, der Erlöser der Welt, nicht in einem Palast, sondern in einer armseligen Herberge geboren worden sei. Das Licht, das von Jesus aus durch die Welt strahlte, wirke auf jeden Menschen, unabhängig seiner Religion und habe die Kraft, die Welt auf den Kopf zu stellen, Positives in den Alltag der Menschen zu bringen. Dazu könne schon ein freundliches Wort, ein Lächeln, ein Aufmunterung oder eine Umarmung beitragen, so Bedford-Strohm.

Während der Andacht in der Wohnungslosenunterkunft entzündete der Bischof eine Kerze im Gedenken an die Menschen auf der Flucht. Diese Kerze ist nach der Andacht in dem "Ankunftszentrum" für Flüchtlinge aufgestellt worden.