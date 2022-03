Ukraine: Bedford-Strohm kritisiert russischen Patriarchen scharf

Die Hilfsbereitschaft für ukrainische Geflüchtete ist groß - und sie ist dringend notwendig. Das zeigt sich auch am Mittwochabend bei "jetzt red i" im BR Fernsehen. So schildert in der Sendung zum Beispiel Nataliia Schwarck eindrücklich ihre Sorgen um ihre Familienmitglieder in der Ukraine. Ihr Bruder kämpft auf Seiten der ukrainischen Armee. Sie selbst lebt seit Jahren in München und hat jetzt die 19-jährige Tochter einer Freundin bei sich zuhause aufgenommen, die gerade geflüchtet ist. "Sie weint die ganze Nacht", erzählt Schwarck. Wenn sie die Nachrichten höre, kämen ihr "Wut und Tränen".

In der aktuellen Situation helfe daher nur "Anpacken", meint Michael Buschheuer, der in Regensburg den Verein "Space Eye" für Geflüchtete mit gegründet hat. "Es ist alternativlos." Die Organisation sammelt Hilfsgüter und konnte innerhalb einer Woche außerdem über hundert Unterkünfte für Familien organisieren, erzählt Buschheuer.

Landesbischof fordert Gleichbehandlung aller Geflüchteten

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beobachtet in Bayern eine "Welle aus Empathie und Mitgefühl". Die große Hilfsbereitschaft sei berührend. Allerdings warnt er davor, dass es nicht zu einer Unterscheidung von "Flüchtlingen erster und zweiter Klasse" kommen dürfe.

"Was auf gar keinen Fall passieren darf: Dass Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die vielleicht auch dunkle Hautfarbe haben, und hier genauso Schutz brauchen, dass die anders behandelt werden, als Menschen, die jetzt aus der Ukraine kommen", sagt er. Notsituationen in anderen Regionen der Welt müssten weiterhin im Blick behalten werden.

Bedford-Strohm kritisiert russischen Patriarchen Kyrill

Angesprochen auf die Rolle der russisch-orthodoxen Kirche in diesem Krieg, kritisiert Bedford-Strohm den russischen Patriarchen Kyrill I. scharf. "Es ist für mich unfassbar, dass ein Mensch der Kirche einen Angriffskrieg irgendwie religiös zu rechtfertigen versucht", sagt er. Dem müsse man in aller Klarheit widersprechen. Dass der Patriarch Wladimir Putin unterstütze, mache ihm auch persönlich sehr zu schaffen, weil man von Seiten der evangelischen Kirche in der Vergangenheit immer wieder Kontakte zur russisch-orthodoxen Kirche und ins Patriarchat gehabt habe, wenn auch nicht zu Kyrill selbst.

Dennoch setzt der Landesbischof auf Widerstand aus der russischen Bevölkerung gegen den Krieg. Tief beeindruckt zeigt er sich von der Aktion einer russischen Journalistin, die mit einem Plakat während einer Live-Sendung im russischen Staatsfernsehen gegen den Krieg demonstriert hat.

Russland-Experte Grotzky: "Putin schwebt über allem"

Der ehemalige ARD-Korrespondent in Moskau, Johannes Grotzky, bremst dagegen die Hoffnung auf einen Meinungsumschwung in der russischen Bevölkerung. Er glaube nicht an eine Revolution von innen und sehe keine Bewegung, die Putin stürzen könnte, sagt er bei "jetzt red i". Allen, die Widerstand leisteten, entziehe der Staat die Existenzgrundlage.

Bezogen auf die russischen Staatsmedien erzählt Grotzky davon, dass dort mittlerweile sogar die Wirtschaftssanktionen des Westens bejubelt würden. Endlich könne Russland auferstehen und alles selbst machen, was dem Land bisher von den Fremden aufgezwungen worden sei. Grotzky befürchtet, dass die Sanktionen Putin am Ende sogar stärken könnten. "Putin schwebt über allem als der Herrscher, der eben alles immer richtig gemacht hat", so Grotzky.

Welche Rolle spielt Gott im Krieg?

Der ukrainische Kaplan Augustin Atamanyuk setzt sich in Dachau für seine Landsleute ein. Er bietet immer wieder Schlafplätze an und hat bereits Medikamente, aber auch Nachtsichtgeräte als Spenden organisiert. Er fordert in der Sendung außerdem Waffenlieferungen an die Ukraine. "Auch die Kirche steht dafür, die wehrlosen Menschen zu verteidigen", sagt Atamanyuk.

Unterstützung bekommt er dabei auch vom evangelischen Landesbischof. "Das ist der tiefe Widerspruch, den wir aushalten müssen", sagt Heinrich Bedford-Strohm. Waffen zur Verteidigung könnten gleichzeitig Menschenleben schützen und deshalb widerspreche er entsprechenden Forderungen aus der Ukraine nicht. Allerdings dürfe die Hoffnung auf Frieden nicht aufgegeben werden. Und auf die Frage, warum Gott überhaupt einen Krieg zulasse, antwortet Bedford-Strohm: "Gott sitzt nicht am Bombenknopf, sondern Gott sitzt bei den Opfern in den Bombenkellern."