Missbrauchsdebatte: Landeskirche will Prävention nachschärfen

Mitglieder der evangelischen Landeskirchenleitung in Bayern haben sich mit 14 Betroffenen sexualisierter Gewalt ausgetauscht. Die Begegnung müsse dazu führen, "dass wir bei den entsprechenden Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt kontinuierlich dazulernen", so Bayerns evangelischer Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm in einer heute veröffentlichten Mitteilung zufolge.

Das Treffen am vergangenen Donnerstag fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Betroffenen von sexualisierter Gewalt aus dem Bereich der Kirche und der Diakonie berichteten über ihre Erfahrungen und formulierten Forderungen. Zum Beispiel die nach einer besseren Vernetzung untereinander und nach einer größeren Sensibilität für das Thema Missbrauch auch an der Kirchenbasis, in den Gemeinden und Einrichtungen.

Bedford-Strohm zeigt sich fassungslos

Viele Betroffene machten dieselbe Erfahrung, dass ihnen erst einmal nicht geglaubt werde, sagt Barbara Pühl, Leiterin der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt. Auf diese Weise würden Betroffene "in einer zweiten Runde nochmal zu Opfern gemacht". Da ist "unsere Institutionelle Verantwortung gefragt", so Pühl gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Wichtig sei acuh die Frage nach Täterprofilen. Da gehe es, so Pühl, darum, dass Täter "ganz häufig nach bestimmten Schemen arbeiten". Dafür wolle man in der Präventionsarbeit sensibilisieren.

Landesbischof Bedford-Strohm sagte im Anschluss an das Treffen mit Betroffenen: Er sei fassungslos, wenn er höre, "was ihnen angetan worden ist". Und er sucht eine Lösung für ein Dilemma: Immer wieder kommt es vor, dass Missbrauch weder juristisch noch dienstrechtlich geahndet werden kann, weil Fälle verjährt oder nicht nachweisbar sind. Hier will die Landeskirche dennoch die Rechte "der Betroffenen wirksam schützen" und ihr eigenes Regelwerk reformieren.