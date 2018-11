Bedford-Strohm kündigt weitere Aufarbeitung von Missbrauch an

Bis Donnerstag tagt In Garmisch-Partenkirchen das Leitungs-Gremium der Evangelischen Kirche in Bayern. Auf der Tagesordnung steht der Haushalt für das kommende Jahr und ein umfangreiches Reformpapier. Viel Aufmerksamkeit bekommt aber auch das Thema Missbrauch.

Täter sollen strafrechtlich verfolgt werden

Der Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm forderte in seiner Grundsatzrede erneut einen offenen Umgang mit dem Thema Missbrauch und sexualisierte Gewalt. Seit 2015 haben sich 25 Personen gemeldet, die Opfer von Mitarbeitern im Bereich der evangelischen Kirche und der Diakonie geworden sind.

Insgesamt, so Bedford-Strohm, habe die Kirche 469.000 Euro an Entschädigungen durch eine unabhängige Kommission an die Opfer gezahlt, unter anderem auch für Therapien oder juristische Unterstützung.Er erneuert seinen Appell, dass sich Opfer bei einer Vertrauensperson im Landeskirchenamt melden sollen. Alle mutmaßlichen Täter sollen strafrechtlich verfolgt werden.

Nachtragshaushalt für 2018 mit Millionen-Überschuss

Beim Thema Finanzen kann sich die evangelische Kirche über unerwartet hohe Kirchensteuereinnahmen freuen. In einem Nachtragshaushalt für 2018 sind dadurch noch einmal 15 Millionen Euro extra zu verteilen. Das Geld fließt unter anderem in die Kinder- und Jugendarbeit und die Kirchenmusik. Drei Millionen Euro gehen in die Ausbildung von Fachkräften für die Pflege, mit zwei Millionen unterstützt die Kirche Flüchtlinge in Bayern, aber auch in den Herkunftsländern.

Reformkonzept "Profil und Konzentration"

Die 108 Synodalen wollen sich auch mit dem Reformkonzept "Profil und Konzentration" befassen. In Arbeitsgruppen ging es zum Beispiel darum, wie sich die Kirche im digitalen Raum präsentieren soll, etwa in sozialen Netzwerken oder mit Apps. "Die Gesellschaft hat sich verändert, auch in ihrem Zugang zur Kirche", sagte Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel. Außerdem ging es auch um eine engere Abstimmung kirchlicher Angebote in den Regionen.