Bedford-Strohm entwidmet evangelisches Gemeindezentrum in Coburg

Bayerns Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat gemeinsam mit dem Coburger Dekan Stefan Kirchberger das Gemeindezentrum am Ketschendorfer Hang in Coburg entwidmet, in das auch die Kirche St. Lukas integriert ist. Das Dekanat Coburg hat das im Jahr 1969 eingeweihte Gemeindezentrum verkauft, weil die fällige Sanierung für die evangelische Kirche nach eigener Einschätzung zu teuer ist. In dem seit Frühjahr unter Denkmalschutz stehenden Gebäude sollen nun Büroräume entstehen.

Bedford-Strohm hat Jugend im Gemeindezentrum verbracht

Für den Landesbischof und EKD-Ratsvorsitzenden Bedford-Strohm hat das Gemeindezentrum eine hohe persönliche Bedeutung. Der Verantwortliche für den Bau und erste Pfarrer war der Vater des Landesbischofs, Albert Strohm. Im Alter von acht bis 17 Jahren sei das Gemeindezentrum seine Heimat gewesen, so der Landesbischof: "Ohne dieses Gemeindezentrum wäre ich wahrscheinlich nie Pfarrer geworden. Und Bischof erst recht nicht." Die zentrale Botschaft der Predigt Bedford-Strohms beim Entwidmungsgottesdienst am Sonntagnachmittag lautete: "In diesem Akt, der so weh tut, liegt der Keim für etwas Neues".

Gemeinden sollen Kräfte bündeln

Die Kraft des Evangeliums hänge nicht an einem Gebäude, "und wenn es euch noch so lieb geworden ist", so der Landesbischof. "Eure Aufgabe ist jetzt, loszulassen und euch auf den Weg zu machen, hin zu den Menschen, an die euch Jesus gewiesen hat." Nicht nur zu den Menschen, die im Gemeindezentrum beheimatet waren, auch zu denen, "die auf der Suche sind, die sich nach Sinn sehnen". Entscheidend sei, dass die evangelischen Christen die Liebe Gottes selbst ausstrahlen. Es sei nötig, dass die Gemeinden ihre Kräfte bündeln und "nicht alle alles machen", sondern ihre Tätigkeiten untereinander abstimmen.

Gemeindezentrum sollte abgerissen werden

Bedford-Strohm äußerte sich erleichtert darüber, dass ein zwischenzeitlich geplanter Abriss des Gemeindezentrums am Ketschendorfer Hang vom Tisch ist und ein Raum in dem Komplex auch künftig für kirchliche Zwecke zur Verfügung stehen soll. Die Aufgabe des Coburger Gemeindezentrums ist Teil eines Reformprogramms der evangelischen Landeskirche unter dem Motto "Profil und Konzentration“. "Es gibt nichts, was sich nicht ändern kann", betonte Bedford-Strohm. "Nur wer etwas Neues wagt, kann auch die Erfahrung machen, dass etwas Neues wirkt".