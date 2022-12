Bedford-Strohm bringt Innenminister und Klimaaktivisten zusammen

Wunsch nach "Weihnachtspause" für Proteste

Ein noch entschiedeneres Handeln der Politik beim Klimaschutz würde helfen, "die politische Energie, die jetzt in die Protestformen fließt", mehr in die nötigen Transformationen fließen zu lassen, schrieb Bedford-Strohm. Die Weihnachtstage sollten deshalb als Zeit der Besinnung, des Nachdenkens, des Kraftschöpfens genutzt werden.

Er wünsche sich bei den Protesten eine Art "Weihnachtspause". So könnten die Aktivistinnen und Aktivisten Kraft schöpfen, Polizeibeamte müssten keinen zusätzlichen Feiertagsdienst leisten und die Politik könnte sich auf ein entschiedeneres Handeln besinnen.

Nürnberger Pfarrer kritisiert Bedford-Strohm

Kritik an diesem "einseitigen Appell an die 'Letzte Generation'" für eine Pause kam vom Nürnberger Pfarrer und Klimaaktivisten Thomas Zeitler. "Anstatt sich parteilich und solidarisch (gerne auch kritisch-solidarisch) an die Seite der Protestierenden zu stellen, gefällt sich Kirche mal wieder in der Rolle der Moderatorin, die stolz ist, die Konfliktparteien zum Gespräch an einen Tisch bekommen zu haben", so Zeitler ebenfalls auf Facebook.

Klima-Aktivisten wollen Blockaden dennoch intensivieren

Eine Sprecherin der "Letzten Generation" lobte am Mittwoch die positive Gesprächsatmosphäre. Sie betonte allerdings, dass von Seiten der Klimaaktivisten keine Weihnachtspause infrage komme, weil die Zeit zu sehr dränge. "Wir werden die Blockaden weiterführen und intensivieren", betonte sie.

"Letzten Generation": Verstärkte Proteste am Montag und Dienstag

In den vergangenen Tagen hatten die Klima-Aktivisten ihre Protest-Aktionen wieder deutlich verstärkt. Am Montag behinderten sie beispielsweise in und um München mehrfach den Verkehr auf den Straßen, indem sie auf Autobahn-Schilderbrücken geklettert waren oder sich beispielsweise am Stachus auf die Fahrbahnen geklebt hatten.

Besetzung von Schilderbrücken an Autobahnen

Auch am Dienstag waren sie mit mehreren Protestaktionen aktiv und verursachten damit Staus in und um München. Nach Angaben der Polizei protestierten Klima-Aktivisten auf jeweils einer Schilderbrücke an den Autobahnen A9 und A96. Eine sechsköpfige Gruppe blockierte zudem den Verkehr an der ohnehin oft stauträchtigen Einmündung der A96 zum Mittleren Ring. Dort stand der Verkehr zeitweise auf mehreren Kilometern Länge.

Erneut auf Straße am Stachus in München festgeklebt

Am Dienstagabend protestierten elf Klimaschützerinnen und -schützer zudem erneut am Münchner Stachus. Acht Personen hatten sich nach Angaben der Polizei auf der Fahrbahn festgeklebt, eine neunte hat ihre Hand mit der Hand einer anderen sitzenden Person verklebt.

Beide Fahrtrichtungen des Altstadtrings waren deshalb blockiert. Die Fahrbahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Angaben der Polizei aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens am späten Abend nicht. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit mehr als 50 Beamten im Einsatz.

Vier Aktivisten in Präventivgewahrsam

Vier dieser Aktivisten vom Stachus befinden sich nach Angaben der Polizei in Präventivgewahrsam - zwei Männer bis zum 11. Dezember, und die beiden anderen Männer sogar über Weihnachten und Neujahr bis zum 5. Januar 2023. Einer von ihnen war im letzten Präventivgewahrsam in den Hungerstreik getreten. Das teilte die "Letzte Generation" mit.

Bayerns Innenminister Herrmann sagte im Innenausschuss des bayerischen Landtags, bei allen der längerfristig in Gewahrsam genommenen Personen handele es sich ausschließlich um "unbelehrbare Wiederholungstäter" mit teilweise mehr als fünf Aktionen alleine in München, manche zudem mit bundesweiter Vorgeschichte.

Herrmann: "Unbelehrbare Wiederholungstäter"

Herrmann zufolge haben Klimaaktivisten seit dem 25. Oktober in Bayern bislang 20 Blockadeaktionen durchgeführt. 18 davon hätten sich in München ereignet, eine in Kempten und eine in Augsburg", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags. Zuvor habe es über den Sommer eine fast zweimonatige Pause gegeben. Polizeiliche verhinderte Versuche seien in der Gesamtzahl nicht eingerechnet.

Dabei seien in den letzten Wochen in München von den 68 bei den Blockaden beteiligten Klimaaktivisten insgesamt 40 in polizeiliche Gewahrsam genommen worden - 30 davon für eine Woche oder länger, sagte Herrmann.

