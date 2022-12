Bedeutung und Zukunft der bayerischen Skigebiete

Als erstes Skigebiet in Deutschland hat am Freitag die Zugspitze den Winterbetrieb aufgenommen. Doch mangels Schnee ist dort aktuell nur eine Piste geöffnet. Und auch die Energiekrise überschattet in diesem Jahr den Start in den Winter. Keine leichten Bedingungen also für die bayerischen Skigebiete. Darüber hat BR24 mit dem Tourismusforscher Professor Jürgen Schmude gesprochen. Er hat jahrelang an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Thema Tourismus, Wirtschaftsgeographie und Nachhaltigkeit geforscht.

BR24: Professor Schmude, Sie beschäftigen sich als Tourismusforscher schon lange mit den bayerischen Skigebieten. Was zeichnet sie aus?

"Man kann nicht allgemein von den bayerischen Skigebieten sprechen, sondern wir müssen differenzieren, weil wir Skigebiete haben die mehr auf Tagestourismus ausgerichtet sind und Skigebiete, die mehr auf Übernachtungsgäste ausgerichtet sind."

BR24: Wo verläuft da die Grenze?

"Man kann schon sagen, dass Skigebiete, die in einer Entfernung von einer bis maximal eineinhalb Stunden Fahrtzeit von einer Großstadt wie München liegen, also etwa Gebiete am Alpenrand und im Allgäu, die profitieren überwiegend vom Tagestourismus. Im Bayerischen Wald etwa, wenn wir Richtung St. Engelmar schauen, wird der Anteil der Übernachtungsgäste dann wesentlich höher."

BR24: Und wie würden Sie den Wintersport-Tourismus bei uns im Unterschied zu unserem Nachbarland Tirol sehen? Da fahren ja auch viele Bayern zum Skifahren hin.

"Die Tiroler Skigebiete leben tatsächlich sehr stark von grenzüberschreitenden Touristen: Der Anteil der deutschen Touristen ist extrem hoch, während wir in Bayern vor allem Binnentouristen in den Skigebieten haben. Das heißt, der Anteil an ausländischen Touristen ist wesentlich geringer, als es in den österreichischen Skigebieten der Fall ist."

BR24: Welche Bedeutung kommt denn ihrer Meinung nach den bayerischen Skigebieten im europäischen Vergleich zu? Spielen wir da überhaupt eine Rolle?

"Natürlich sind bayerische Skigebiete in der Regel wesentlich kleiner als die österreichischen oder französischen Skigebiete. Sie haben weniger Lifte und Pistenkilometer, allerdings haben diese Gebiete auch ihre Zielgruppe: Viele sind auf Familien ausgelegt, die nicht die absoluten Skiprofis sind, und da gibt es auch eine entsprechende Nachfrage.

Bayerns Skigebiete spielen in Europa nicht ganz vorne mit

Im Vergleich würde ich Bayern rein quantitativ im hinteren Mittelfeld verorten. Österreich und die Schweiz sind natürlich die Spitzenreiter, aber auch Frankreich und Italien spielen im europaweiten Vergleich eine wichtige Rolle."

BR24: Wie sehen Sie die Zukunft des Wintersports in Bayern? Stichwort Klimawandel?

"Das Skifahren in Bayern wird öfter totgesagt aufgrund des Klimawandels. Das ist auch nicht falsch. Das was da auf uns zukommt, wird zum Verschwinden vieler Skigebiete von der Landkarte führen. Das sieht in Österreich, in der Schweiz oder in Frankreich anders aus, weil diese Skigebiete zumindest teilweise wesentlich höher gelegen sind und nicht so unter den Folgen des Klimawandels leiden werden, wie das bei den bayerischen Skigebieten der Fall ist."

BR24: Wie sieht es in ein paar Jahren mit Skifahren auf der Zugspitze aus? Das Skigebiet liegt immerhin auf knapp 3000 Metern Höhe…

"Die Zugspitze und noch das Nebelhorn im Allgäu sind genau die beiden Skigebiete, bei denen eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass die auch 2050 noch betrieben werden. Für alle anderen sieht es eher düster aus."

BR24: Und was dann? Verliert der Wintersport als Tourismussektor für Bayern seine Bedeutung?

"Wir werden insgesamt weniger Skigebiete haben. Es wird immer wieder auch mal einen guten Winter geben, aber wir werden nicht mehr diese Häufigkeit guter Winter haben und insofern wird der Wintersport-Tourismus an Bedeutung verlieren und andere Aktivitäten im Rahmen des Wintertourismus eine wichtigere Rolle spielen, etwa das Winterwandern, Rodeln oder vom Schnee unabhängige Angebote.

Weg vom Wintertourismus hin zum Ganzjahrestourismus?

Grundsätzlich stellt sich also schon die Frage, ob es noch Sinn macht in dieses Marktsegment des Tourismus zu investieren oder ob nicht so langsam ein Umsteuern in den Destinationen notwendig ist in Richtung eines Ganzjahrestourismus."

BR24: Skifahren spielt dann bei uns keine Rolle mehr?

"Ich gehe davon aus, dass es auch zukünftig Wintersporttourismus gibt, aber eben nicht mehr in dem Maße in Bayern und Deutschland. Sondern das wird sich räumlich konzentrieren auf Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich. Und wir dürfen nicht vergessen: Wir haben auch noch andere Begleiterscheinungen wie beispielsweise den demografischen Wandel, der dazu führen wird, dass wir nicht mehr die hohe Nachfrage nach dem Skifahren haben wie wir das noch vor wenigen Jahren hatten."

BR24: Könnte das auch an den gestiegenen Kosten liegen? Skifahren ist schon ein recht teures Vergnügen geworden, vor allem für Familien…

"Natürlich ist Skifahren immer teurer geworden, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir eine technologische Aufrüstung erlebt haben, beispielsweise was die Aufstiegshilfen angeht oder auch die Beschneiung. Und was wir jetzt gerade im Augenblick merken: Die höheren Energiekosten führen auch dazu, dass die Skipässe im Schnitt um etwa zehn Prozent teurer werden. "

BR24: Danke Professor Schmude für Ihre Einschätzungen.