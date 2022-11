Bechhofen hilft: Kleiner Ort leistet große Hilfe für Ukrainer

Bechhofen hat rund 6.000 Einwohner. In dem kleinen Ort im Landkreis Ansbach leben aktuell 80 geflüchtete Menschen aus der Ukraine und es kommen immer wieder neue dazu. Um ihnen zu helfen und um ihren Aufenthalt in Deutschland so angenehm wie möglich zu machen, während bei ihnen Krieg herrscht, hat sich Bechhofen organisiert. Unabhängig von Angeboten des Landkreises entstand im März das Netzwerk "Bechhofen hilft".

Netzwerk für Flüchtlingshilfe in Bechhofen

"Bechhofen hilft" besteht im Kern aus wenigen Bürgerinnen und Bürgern, die die Organisation verschiedener Hilfsangebote übernommen haben. Hilfe kommt aber aus dem ganzen Ort, der Feuerwehr und dem Roten Kreuz. Schnell wurde ein Netzwerk aufgebaut, es wurden Unterkünfte organisiert und vier Bechhofer Familien nahmen sogar ganze ukrainische Familien bei sich zuhause auf.

Von Deutschkurs bis Spieleabend

Oliver von Guérard ist im Kernteam, bei ihm laufen viele Fäden zusammen. Jeden Freitag leitet er ein Treffen im Feuerwehrhaus mit den Ukrainern. Hier geht es zum Beispiel um Neuigkeiten aus dem Rathaus, neue Formulare vom Landratsamt oder die Besprechung von anstehenden Aktionen – alles wird dabei auf Ukrainisch übersetzt. Zu diesen wöchentlichen Treffen gehörten im Sommer Laufrunden mit Bechhofern und Ukrainern, im Winter sind es nun Spieleabende. Sogar ein Deutschkurs konnte im Ort angeboten werden, weil der Weg für die Ukrainer nach Ansbach ohne anerkannten Führerschein und dem Busangebot anfangs zu aufwändig war.

Gratisladen von Bechhofer für Ukrainer

Über "Bechhofen hilft" kam die Idee zu einem Gratisladen. Gestartet hat das Angebot in Anja Schellenbergers Garage, inzwischen haben die Helferinnen einen richtigen Laden im Haus der Offenen Hilfen in Bechhofen. Dort sortiert Anja Schellenberger mit Andrea Lau alle Spenden, die dort freitags von 14.30 bis 15.00 Uhr und auf Anfrage zu einem anderen Zeitpunkt abgegeben werden können. Geöffnet wird dann von 15.00 bis 16.00 Uhr. Am beliebtesten sind Hygieneartikel und Haushaltswaren, aber alles rund um Haushalt, Kleidung, Spiele, Schulsachen oder Einrichtung wird genommen und auch gebraucht. Inzwischen sind sogar zwei Ukrainerinnen fest im Gratisladen-Team. Iryna Khavalits lebt seit einem halben Jahr bei Anja Schellenberger mit ihrer ganzen Familie. Sie ist so dankbar um die Hilfe, die man ihr und allen Geflüchteten entgegenbringt, dass sie auch helfen will.

Deutsche Kultur, ukrainische Kultur

Neben regelmäßigen Angeboten, gab es auch schon Ausflüge zum Beispiel nach Dinkelsbühl zur Kinderzeche. Zum ukrainischen Unabhängigkeitstag fand ein großes Fest für alle statt. Aktuell wird der Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Bechhofen vorbereitet. Es soll ukrainische Spezialitäten geben. Die Einnahmen kommen auf das extra eingerichtete Spendenkonto, das die ganzen Aktionen für die Geflüchteten finanziert.

Kleiner Ort, großer Zusammenhalt

Wöchentliche Treffen, gemeinsame Aktionen, kurze Wege bei Fragen oder wenn neue Flüchtlinge ankommen – in Bechhofen klappt das. Besser als in so manchen größeren Städten. Oliver von Guérard vermutet, das liegt an dem Zusammenhalt im kleinen Ort: Jeder kennt jeden, es sind kurze Wege. Er und sein Helferteam hoffen natürlich, dass der Krieg in der Ukraine bald endet. Doch egal, wie lange es noch dauert: Sie bleiben motiviert durch die Dankbarkeit, die ihnen entgegengebracht wird.