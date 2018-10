Beben in Bayern: Wer mit wem regieren könnte

Die einzige wirklich "große Koalition" wäre in Bayern Schwarz-Grün - doch dass es dazu kommt, ist inhaltlich schwer vorstellbar - erst recht nach den letzten Aussagen der Protagonisten. Ministerpräsident Markus Söder griff gleich in seinem ersten Statement nach Schließung der Wahllokale Grünen-Chef Robert Habeck an; der schoss postwendend zurück: Er wisse nicht, was in Herrn Söder gefahren sei - "es ist sicher ein schwerer Abend für ihn".

Die CSU hat die Wahl: Die vier denkbaren Koalitionen

Doch so sehr der Verlust der absoluten Mehrheit schmerzt: Die Auswahl der CSU an potentiellen Koalitionspartner ist beachtlich. Denn außer für Schwarz-Grün, für Schwarz-Rot und für ein Bündnis der CSU mit der AfD - das Markus Söder explizit ausgeschlossen hat - würde es auch für Schwarz-Orange reichen.