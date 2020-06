Beamter nach SEK-Einsatz schwer verletzt

Bei der Festnahme eines 41 Jahre alten Mannes im Regensburger Stadtnorden ist am Sonntag ein Beamter der Spezialeinsatzkräfte schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, am Montag soll die Haftfrage durch die Staatsanwaltschaft Regensburg geklärt werden.

Täter wirft Brandsatz aus dem Fenster

Polizei und Rettungskräfte waren am Sonntagmorgen von einer Anwohnerin informiert worden, dass ein Mann aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Johannisstraße einen Brandsatz aus dem Fenster geworfen hätte. Ein Anwohner konnte den Brand im Außenbereich schnell löschen.

Da aber unklar war, ob der Mann weitere Brandsätze hatte, zog die Polizei Spezialeinsatzkräfte, eine Verhandlungsgruppe, die Feuerwehr und den Rettungsdienst hinzu. Der Bereich um das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt, das Anwesen geräumt. Die Bewohner konnten unter anderem in einem Bus des Regensburger Verkehrsverbunds warten.

Plötzlicher Brand verletzt SEK-Beamten schwer

Gegen 7.30 Uhr konnte der 41-Jährige von Spezialeinsatzkräften in der Wohnung festgenommen werden. Dabei brach laut Polizei schlagartig ein Brand aus, durch den ein Beamter des Spezialeinsatzkommandos schwer verletzt wurde. Warum dies so plötzlich geschah, sei noch unklar und werde ermittelt, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg. Der verletzte Polizeibeamte wurde in eine Spezialklinik geflogen. Das Feuer in der Wohnung konnte die Feuerwehr schnell löschen. Die Wohnung des 41-Jährigen wurde den Angaben nach durch das Feuer aber erheblich beschädigt.

Weitere Brandsätze gefunden

Warum der Mann einen Brandsatz aus dem Fenster warf, ist noch unklar. In der Wohnung fanden die Ermittler weitere, mutmaßlich selbstgebaute Brandsätze. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt jetzt zusammen mit Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts. Weitere Informationen will die Polizei am Montag bekanntgegeben.