BayWa scheitert endgültig mit Klage gegen Bundeskartellamt

Der Münchner Agrarhandelskonzern BayWa ist mit seiner Klage gegen das Bundeskartellamt in Zusammenhang mit Preisabsprachen endgültig gescheitert. Der Bundesgerichtshof habe die Amtshaftungsklage in letzter Instanz abgewiesen, so das Bundeskartellamt.