13.06.2019, 12:56 Uhr

Bayrischzell: Volltrunkener verwüstet mit Auto Vorgärten

Eine Schneise der Verwüstung hat ein 35-jähriger Autofahrer in der Nacht in Bayrischzell angerichtet. Er raste in einer Linkskurve geradeaus, durchbrach zwei Hecken und bleib kurz in einem Vorgarten stehen. Danach fuhr er mit Totalschaden nach Hause.