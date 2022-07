Bayreuths Stadtbäumen droht der Hitzetod

Mehr als 25.000 Stadtbäume stehen in Bayreuth. Einem Teil davon droht der Hitzetod. Große Trockenheit und heiße Temperaturen setzen den Bäumen derzeit schwer zu. Am Mittwoch erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt.

Stadtbäume leiden unter "Trockenstress"

"Weil es heuer einfach viel zu wenig regnet", erklärt Robert Pfeifer, Leiter des Stadtgartenamts Bayreuth, das Baum-Problem. Dazu kommen die nicht ganz optimalen Verhältnisse in der Stadt. In den Straßenzügen sei die Abstrahlungswärme durch Asphaltflächen, Hauswände und Co. besonders groß, so Pfeifer. Eine zusätzliche Belastung für die Stadtbäume, die deswegen unter sogenanntem "Trockenstress" leiden.

Bäume wichtig fürs Stadtklima

Die Hitze- und Trockenschäden schwächen die Bäume und machen sie angreifbar für Schädlinge. Das ist auch im Wald ein Problem. Das Team vom Stadtgartenamt versucht nun, den Baumbestand in der City so gut wie möglich zu schützen. Denn für Bayreuth seien Bäume extrem wichtig, sagt Robert Pfeifer. "Sie haben einen Abkühlungseffekt durch die Verdunstung, außerdem spenden sie Schatten, sind Lebensraum für Tiere und Pflanzen und binden Staub." Bäume seien gerade in der heutigen Zeit für das Klima in der "Wärmeinsel Stadt ganz entscheidend", so der Stadtgartenamtsleiter.

Klimawandel: Bayreuth setzt auf neue Baumarten

Um etwa die Hälfte hat der Baumbestand in Bayreuth seit 2006 zugenommen. Bei der Auswahl neuer Bäume haben die Verantwortlichen den Klimawandel stets im Blick. So wurden in jüngster Zeit vor allem solche Bäume neu angepflanzt, die eher aus dem Süden beziehungsweise Südosten kommen, beispielsweise aus Ungarn oder Rumänien. "Es hat sich gezeigt, dass diese Bäume mit den momentanen Witterungsverhältnissen wesentlich besser zurechtkommen als die alt etablierten, die zum Teil jetzt massive Probleme haben", stellt Robert Pfeifer fest.

Mehr Geld für Baumpflege

Diese massiven Dürre-Probleme schlagen sich auch in Zahlen nieder. Bereits im vergangenen Jahr wurden mehr als 1.000 dürrebedingte Schäden an Bayreuther Stadtbäumen gemeldet. Heuer werden es nochmal deutlich mehr sein. Um die Bäume zukünftig noch besser versorgen zu können, nimmt die Stadt nun noch einmal Geld in die Hand. Für das kommende Jahr hat der Stadtrat eine zusätzliche Finanzspritze in Höhe von 300.000 Euro für die Pflege der Stadtbäume beschlossen, ganz zur Freude von Robert Pfeifer: "Das ist für uns ein ganz wichtiges und positives Signal!"

In den kommenden Wochen heißt es nun durchhalten für die Beschäftigten des Stadtgartenamts. Täglich benötigen sie für die Bewässerung der Stadtbäume knapp 20.000 Liter Wasser. Solange es nicht ausgiebig regnet, heißt es weiterhin: gießen, gießen, gießen. Das ist auch vor dem Hintergrund, dass am 25. Juli die Festspiele beginnen und zahllose Gäste in der Stadt sein werden, ein Muss.