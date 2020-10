Bayreuther Winterdorf-Ersatz: Glühgarten wird verschoben

Der Bayreuther Glühgarten sollte in diesem Jahr als coronabedingter Ersatz des Bayreuther Winterdorfs stattfinden: Jetzt wurde auch diese Veranstaltung aufgrund der steigenden Zahlen im Zusammenhang mit dem Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie Veranstaltungschef Max Vogel dem BR auf Nachfrage mitteilt, stehe der Schutz aller Menschen an erster Stelle.

Aufbauarbeiten des Glühgartens abgeschlossen

Die Aufbauarbeiten seien bereits abgeschlossen. Lediglich ein paar Kabel müssten noch versteckt und ein wenig an der Deko gefeilt werden, so Vogel. Dann wäre die Ersatzstätte des Bayreuther Winterdorfs – der Glühgarten – komplett fertig. Am Freitag (30.10.20) sollte der winterliche Biergarten eröffnen.

Bayreuther Glühgarten verschoben - Corona-Ampel zeigt Dunkelrot

Doch die Veranstalter entschlossen sich dazu, die Eröffnung des Glühgartens auf bisher unbestimmte Zeit zu verschieben. Die Organisatoren wollen den Betrieb nicht verantworten, trotz zahlreicher Maßnahmen im Vorfeld. Innerhalb der vergangenen Woche erreichte der 7-Tage Inzidenzwert in der Stadt Bayreuth einen Wert über 100. Die Corona-Ampel steht auf Dunkelrot.

"Wir hoffen natürlich, den Glühgarten öffnen zu können, sobald die Zahlen wieder auf ein vertretbares Niveau gesunken sind und alle Absprachen mit Behörden getroffen wurden." Max Vogel, Geschäftsführer des Bayreuther Winterdorfs

Der Glühgarten soll also stattfinden, sobald die Infektionszahlen gesunken sind. Ein Datum der Eröffnung steht, im Gegensatz zum ausgeklügelten Corona-Konzept, aber noch nicht fest.

Hygiene-Konzept: Keine Laufkundschaft dafür Service-Personal

So gibt es im corona-konformen Glühgarten – verglichen mit dem Winterdorf – keine Laufkundschaft. Dadurch kann eine mögliche Infektionskette nachvollzogen werden. Außerdem wurden die zahlreichen Zutrittsmöglichkeiten auf einen Ein- und Ausgang reduziert und eine Bedienung weist den Gästen ihren Platz zu. Auch die sonst gewohnte Selbstbedienung soll in diesem Jahr durch Bewirtung ersetzt werden. Die Tische und Stühle stehen auf Mindestabstand und an vielen Orten der Veranstaltung befinden sich Desinfektionsspender. "Sämtliche Hygieneregeln der Gastronomie versuchen wir bestmöglich umzusetzen", so Betreiber Vogel. Er sieht in der Verschiebung des Glühgartens nur einen Vorteil: "Wir können zumindest auch noch kleinere Reparaturen durchführen und alles optimieren."