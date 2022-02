Bayreuther Werkstatt: Urteil im Brandstiftungsprozess erwartet

Vor dem Landgericht Bayreuth soll am Donnerstag das Urteil gegen den Mann fallen, der Ende August 2020 einen verheerenden Brand in den Räumen der Werkstatt des sogenannten "Lebenswerks" gelegt haben soll. Die Einrichtung der Diakonie war dabei fast völlig zerstört worden. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten für den Angeklagten. Die Verteidigung hingegen plädiert auf drei Jahre. Der Angeklagte könne nur für eine Reihe von Einbrüchen verurteilt werden, die Brandstiftung könne nicht bewiesen werden, so die Argumentation.

Brandstiftung und Einbrüche

Dem Angeklagten werden nicht nur die Brandstiftung beim "Lebenswerk" zur Last gelegt, sondern auch eine Serie von Einbrüchen im Stadtgebiet. Festgenommen wurde er kurz nach dem Brand – allerdings wegen des Einbruchs in eine Schule. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihm zahlreiche weitere Einbrüche, etwa in Gartenhäuser, nachgewiesen werden. In einigen Fällen soll er nach den Einbrüchen ebenfalls ein Feuer gelegt haben.

Drama für die Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Für die Beschäftigten des "Lebenswerks" war der Großbrand ihrer Werkstatt eine Tragödie. Die rund 300 Menschen mit Handicap standen zunächst vor dem Nichts. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Dennoch wurden Speisesaal, Küche und der Verwaltungsbereich komplett zerstört.