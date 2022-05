Bayreuther Volksfest: Biergärten anstelle von Festzelt

Die Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) hat schnell reagiert und bereits am Montag ein Ersatzkonzept für das Festzelt auf dem Bayreuther Volksfest vorgestellt. Mehrere Biergärten von unterschiedlicher Größe und teilweise überdacht werden das Festzelt ersetzen, heißt es in einer Mitteilung.

Feststimmung auf dem Volksfestplatz auch ohne Zelt

"Nach zwei Jahren Volksfestpause sind wir mit dem neuen Konzept für einen außerordentlichen Besucheransturm gerüstet", wird Manuel Becher, Geschäftsführer der BMTG, zitiert. Die Volksfest-Biergärten würden von erfahrenen Schaustellern bewirtschaftet. "Auch ohne Zelt wird echte Feststimmung aufkommen", so Becher weiter. Kulinarisch werde für die typischen Volksfestschmankerl und die Maß Bier gesorgt sein. Das Bayreuther Volksfest findet vom 3. bis 13. Juni statt.

Das Frühlingsfest in Bayreuth hatten Schausteller selbst veranstaltet

Kurzfristige Festwirt-Absage

Erst am vergangenen Mittwoch hatte der Festwirt, der seit Jahren schon in Bayreuth für das Festzelt zuständig war und auch für das Hofer Volksfest eingeplant ist, abgesagt. Sowohl für den Zeltaufbau als auch für die Bewirtung während der Zeit des Volksfestes würden dem Wirt Jochen Mörz Leute fehlen, erklärte Becher im BR-Gespräch.

In Hof ist das Festzelt Chefinnen-Sache

In Hof sei die Stadtverwaltung bereits seit dem Wochenende dabei, alle Optionen abzuwägen und Vorbereitungen zu treffen, heißt es in einem Schreiben aus dem Rathaus. So sei mit dem Wirt Jochen Mörz bereits ein Termin am Dienstag vereinbart worden. Je nach Ergebnis plane die Stadt weitere Schritte, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD): "Die Stadt Hof ist nach Bekanntwerden der Absage in Bayreuth sofort tätig geworden. Unser Ziel bleibt es, ein ansprechendes Volksfest für die Hoferinnen und Hofer auf die Beine zu stellen. Daran arbeiten wir mit Nachdruck."