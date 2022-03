Bayreuther Tiersanitäter helfen an ukrainischer Grenze

Mitglieder des Vereins Tierrettung Bayreuth e.V. sind am Mittwochmorgen an die polnisch-ukrainische Grenze aufgebrochen. Dabei haben die Ehrenamtlichen einen Pferdeanhänger mit Hilfsgütern für ukrainische Flüchtlinge und deren Haustiere dabei, so der Verein auf BR-Nachfrage.

Grenze zur Ukraine. Hilfe für Mensch und Tier

Die Güter wurden zuvor von Bürgerinnen und Bürgern am Bayreuther Tierheim abgegeben. Der Bundesverband der Deutschen Tierrettungsdienste habe am polnischen Grenzübergang Przemysl einen Stützpunkt errichtet und versorge mittlerweile viele Menschen und Tiere, die vor dem Krieg in der Ukraine auf der Flucht seien.

Tiersanitäter aus Bayreuth versorgen Haustiere

Die Bayreuther Helfer seien zudem ausgebildete Tiersanitäter und reisten auch deshalb an den Rand des Krisengebietes, um Haustiere zu versorgen, die die Flüchtenden aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine mitgenommen haben. Nach einem Gesundheitscheck sollen die Tiere wenn nötig auf umliegende Tierheime in der Region aufgeteilt werden. Die Helfer werden am Sonntag zurück in Bayreuth erwartet.