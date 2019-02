05.02.2019, 16:57 Uhr

Bayreuther Tatort im Kinosessel sehen

Den neuesten Franken-Tatort mit Popcorn genießen – das geht am Freitag in Bayreuth. Noch vor dem offiziellen Sendetermin zeigt das Bayreuther Kino in zwei Sälen den fünften Tatort aus Franken, der in Bayreuth gedreht wurde.