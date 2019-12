10.12.2019, 08:35 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Bayreuther tanzen "Line Dance" zu Weihnachtsliedern

An der Volkshochschule Bayreuth erfreut sich ein neuer Kurs großer Beliebtheit. Die Teilnehmer tanzen dabei in Reih' und Glied zu Weihnachtsliedern. "Line Dance" nennt sich das, und normalerweise tanzt man in Cowboystiefeln zu Country-Musik.