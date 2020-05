Bayreuther Tafel öffnet wieder, Coburger hatte nie geschlossen

Spuckschutz, Sicherheitsabstand und eine niedrige Anzahl an Kunden: In der Bayreuther Tafel gelten mit Wiedereröffnung strenge Infektionsschutzmaßnahmen. Insgesamt dürfen maximal sechs Kunden den Laden der Tafel betreten, die zudem aus unterschiedlichen Haushalten kommen müssen. Nach siebenwöchiger Pause hat der Betrieb in Bayreuth, wo auch die Geschäftsstelle der 169 bayerischen Tafeln ihren Sitz hat, wieder begonnen.

Tafel in Lichtenfels noch bis Mitte Juni geschlossen

Während die Tafel in Kulmbach nach 14 Tagen Pause bereits seit dem 07.04.20 wieder geöffnet hat, sieht es in Lichtenfels anders aus. Im Gegensatz zu dem Laden in Kulmbach steht die Tafel dort unter einer Trägerschaft: Der Caritasverband und das Diakonische Werk verwalten die Tafel in Lichtenfels. Auf BR-Anfrage sagte eine Sprecherin der Tafel, dass der Laden noch bis Mitte Juni geschlossen sein werde. In den engen Räumlichkeiten sei ein kontaktloses Arbeiten nicht möglich. Zudem sei ein Großteil der Mitarbeiter älter als 60 Jahre.

Coburger Tafel akquiriert junge Mitarbeiter

Das ältere Personal ausgetauscht hat indes die Tafel in Coburg. Sie hatte während den vergangenen Monate überhaupt nicht geschlossen. Wie Jürgen Kroos, Pressesprecher der Tafel in Coburg, im Gespräch mit dem BR sagte, habe man Studierende der Hochschule Coburg engagiert, die bis auf Weiteres die Arbeit der älteren Ehrenamtlichen übernehmen. Die Tafel in Coburg habe eine Schließung diskutiert, sich letztlich aber dafür entschlossen, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Spuckschutz, Maskenpflicht und Einmalhandschuhe hätte die Tafel bereits im März angeordnet. Damit habe der Laden in Coburg besser dagestanden als mancher Supermarkt, so Kroos.