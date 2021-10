Bayreuther Startup: Harnblasen-App soll Inkontinenz eindämmen

Drückt die Blase, dann geht man ganz selbstverständlich zur nächsten Toiletten. Alltag. Nicht aber für Michael Plannerer. Vor 30 Jahren hatte er einen Mopedunfall, da war er gerade einmal 17 Jahre alt. Seitdem ist er querschnittsgelähmt und sitzt in einem Rollstuhl. Die größte Herausforderung für ihn sei die Blasenlähmung, sagt der heute 47-Jährige. "Das ist eigentlich das größte Handicap. Bei einem Gelähmtem schließt der Muskel nicht und dann läuft es einfach raus. Wenn man zu spät ist, dann wird es unangenehm."

Volle Blase: Sensor warnt rechtzeitig

Das heißt: Plannerer spürt keinen Harndrang und muss deshalb regelmäßig mit einem Katheder auf die Toilette, sich dafür hin und wieder einen Wecker stellen, damit er es nicht vergisst. Und genau da setzt die Idee von vier Jungunternehmern der Bayreuther Uni an. Sie haben einen Sensor inklusive App für das Smartphone entwickelt, der präventiv warnt, wenn die Blase voll ist. Mitgründer Jannik Lockl sagt, ihnen sei es wichtig gewesen, die Würde des Einzelnen zu wahren. "Der Moment, wenn der Urin ausläuft, war uns zu spät. Wir wollten eine Technologie entwickeln, die schon vorher eingreift", so Lockl.

Kontrolle über Smartphone-App

Seit knapp vier Jahren arbeitet das Team um Jannick an der Idee. Der Sensor, den sie entwickelt haben, ist ein kleines schwarzes Kästchen und nicht größer als ein Autoschlüssel. Er funktioniert mit einer Kombination aus Infrarot und Künstlicher Intelligenz. Ähnlich wie bei einem Fitnessarmband werden die Daten, also der Füllstand der Blase, gemessen, wenn man den Sensor oberhalb des Schambeines anlegt. Eine OP ist dafür nicht nötig. Die Daten werden dann an das Smartphone gesendet und der Betroffene sieht so, wann es Zeit zum Entleeren wäre.

Nachhaltig: Weniger Katheder notwendig

Das bringt gleich noch einen Vorteil mit sich: ein Ende der Materialverschwendung. Denn oft werden Katheder eingesetzt, obwohl es noch gar nicht nötig wäre. Das gilt im privaten Gebrauch ebenso wie in Kliniken. Mit der Überprüfung des Füllstandes der Blase könnte wesentlich gezielter ein Katheder zum Einsatz kommen. Das würde nicht nur Material sparen, sondern in Kliniken auch oft notwendige Reinigungsarbeiten, wenn die Blase zu spät entleert wird, so Dr. Matthias Ponfick, Facharzt für Neurologie.

Der Leiter des Querschnittszentrums der Rummelsberger Klinik wurde durch einen Patienten auf "inContAlert" aufmerksam. Die Idee sei medizinisch absolut sinnvoll, so Ponfick. Viele Patienten, die keine Blasensensibilität haben, laufen Gefahr, ihre Blase zu überdehnen. Das kann auch die Nieren schädigen.

Fördermittel vom Bundeswirtschaftsministerium

Dass die Gründer des Startup-Unternehmens mit ihrem Produkt einen Nerv getroffen haben, zeigt auch, dass sie erst kürzlich vom Bundeswirtschaftsministerium 712.000 Euro Fördermittel bekommen haben. Einmalig an der Uni Bayreuth bisher, sagt Unipräsident Stefan Leible. "Das freut uns natürlich sehr und zeigt auch, dass die Zusammenarbeit zwischen jungen Gründern und dem Team der GründerUni Bayreuth funktioniert", so Leible.

Optimierung bis zur Markteinführung

Im Labor der Produktentwickler wird der Sensor weiter optimiert. Größe und Form sollen noch verändert werden, noch mehr Messstellen zum Abscannen der Blase beinhalten und – er soll flacher werden, damit er am Ende keine Druckstellen bei der Anwendung verursacht. Läuft alles weiter nach Plan, dann könnte "inContAlert" in den kommenden Jahren auf den Markt kommen.