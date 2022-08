Bayreuther Sommer-Uni lehrt junge Gäste Sprache und Kultur

Der Unicampus in Bayreuth verwandelt sich am Dienstag ab 10 Uhr in einen Treffpunkt für junge Menschen aus mehr als 40 Ländern. Unter dem Motto "Ein Campus – viele Kulturen" beginnt die 25. Bayreuther Sommer-Universität für Interkulturelle Deutsch-Studien.

Wie ticken die Deutschen?

77 junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im August an der Sommer-Uni die deutsche Sprache lernen und erforschen. Und das nicht nur über einen Sprachkurs, sondern in Verbindung mit Landeskunde und kulturellen Inhalten.

Auch die Lebens- und Denkgewohnheiten in Deutschland sollen integriert werden und so den interkulturellen Austausch beleben, heißt es seitens der Veranstalter.

"Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind von der Stadt Bayreuth und den Menschen hier jedes Jahr aufs Neue begeistert. Sie erfahren viel Freundlichkeit und Offenheit bei ihren Erkundungen und tragen dieses positive Bild unserer Stadt in die Welt hinaus." Filiz Durak, Institut für Internationale Kommunikation und Auswärtige Kulturarbeit (IIK Bayreuth e.V.)

Den Gästen werden Kurs- und Kulturprogramme aus unterschiedlichen Themengebieten angeboten, darunter Recht, Journalismus oder Deutsch für medizinische Berufe. Auf dem Programm der Sommer-Uni stehen aber auch gesellschaftliche Treffen wie Städtetouren, Wanderungen in der Region und gemeinsamer Sport.