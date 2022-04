Bayreuther soll eigene Wohnung absichtlich angezündet haben

Ein 57 Jahre alter Mann aus Bayreuth steht im Verdacht, seine Wohnung absichtlich in Brand gesteckt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, handelte der Mann am Donnerstagnachmittag wohl in einem psychologischen Ausnahmezustand. Er sei inzwischen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht worden.

Feuerwehr soll eingeschlossene Person befreien

Wie es von der Feuerwehr in Bayreuth heißt, seien zunächst zwei Einsatzkräfte zu der Wohnung in der Altstadt gerufen worden, um eine eingeschlossene Person zu befreien. Beim Eintreffen der Helfer habe sich der mutmaßlich hilfsbedürftige Mann aber bereits im Freien befunden. Im Zuge der Wohnungskontrolle hätten die Feuerwehrleute dann aufsteigenden Brandgeruch wahrgenommen.

Absichtliche Brandstiftung? Polizei ermittelt

Gegen 16.15 Uhr wurden wegen des Verdachts auf einen Brand weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus am Menzelplatz gerufen. Weitere Bewohner des Hauses hätten sich selbstständig außer Gefahr bringen können. Obwohl der Brand rasch gelöscht werden konnte, sei ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 57-Jährige den Brand selbst verursacht haben. Die Kriminalpolizei ermittle wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen ihn.