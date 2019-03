Bayreuther Schüler gewinnen Physikmeisterschaft

Das Schüler-Trio Berin Becic, Frederik Gareis und Saskia Drechsler hat die deutsche Physikmeisterschaft in Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die drei Bayreuther haben die Jury mit ihren Forschungsergebnissen überzeugt, heißt es in einer Pressemitteilung der Universität Bayreuth. In ihrem Vortrag ging es um Luftblasen und leichte Teilchen, die in geschüttelten Flüssigkeiten nicht nur aufsteigen, sondern auch absinken können. Ein Teil der Ergebnisse war in der bisherigen Forschungsliteratur tatsächlich noch nicht bekannt.

Bayreuther auch auf Platz 3

Ein weiteres Team aus Bayreuth hat bei der Meisterschaft Platz 3 belegt. "Die Begeisterungsfähigkeit, der Teamgeist und der Einfallsreichtum der Jugendlichen sowie deren persönliche Entwicklung im Laufe der Wettbewerbs-Vorbereitungen sind absolut erstaunlich", sagt Prof. Walter Zimmermann vom Lehrstuhl für Theoretische Physik der Uni Bayreuth, der die Teams des Schülerforschungszentrum der Technologie Allianz Oberfranken betreut.

Über Regionalwettbewerb qualifiziert

Für den Wettbewerb hatten sich zuvor 78 physikbegeisterte Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren in mehreren Regionalwettbewerben qualifiziert. Der Wettbewerb im deutschen Physikzentrum in Bad Honnef, wo sonst hochkarätige Wissenschaftler tagen, ist auch das Sprungbrett zur Physik-Weltmeisterschaft 2019. Die Meisterschaft wurde auf Englisch abgehalten.