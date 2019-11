Bayreuther Polizei fahndet nach Messerstecher

Die 33 und 32 Jahre alten Männer hielten sich in der Wohnung des Älteren auf, so die Polizei. Gegen 21 Uhr am Freitagabend sei es aus noch ungeklärter Ursache zum Streit gekommen. Im Laufe der Auseinandersetzung habe der 33-Jährige plötzlich mit einem Messer auf seinen ein Jahr jüngeren Kontrahenten eingestochen.

Das Opfer erlitt schwere Kopfverletzungen, konnte aber durch eine Notoperation gerettet werden. Der Täter flüchtete und konnte bislang nicht festgenommen werden, so die Polizei. Auch eine Fahndung mit Hunden blieb zunächst erfolglos.