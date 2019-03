Bayreuther Osterfestival wird mit Kulturpreis ausgezeichnet

"Das Kulturleben in der Stadt ist heute ohne das Osterfestival nur noch schwer denkbar,“ so Oberbürgermeisterin Brigitte Merk Erbe (Bayreuther Gemeinschaft). Nun wird das Musikfestival mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet. Das hat der Bayreuther Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Konzerte zu Gunsten krebskranker Kinder

Das Osterfestival 2019 startet in diesem Jahr am 19. April und endet am 01. Mai. Auf dem Programm stehen Symphoniekonzerte, Orgelkonzerte, geistliche Oratorien, Jazz und vieles mehr. Das Bayreuther Osterfestival ist ein Musikfestival, das jährlich an Ostern an historischen Orten in Bayern stattfindet. Der Erlös der Benefiz-Konzerte geht zu Gunsten krebskranker Kinder.

Kulturpreis für außergewöhnliche Leistungen

Die Stadt Bayreuth verleiht den mit 2.500 Euro dotierten Kulturpreis seit 1976 für außergewöhnliche Leistungen auf den Gebieten der Musik, Literatur, Malerei und der Bildenden Kunst sowie der Wissenschaft. Vorschlagsberechtigt sind die Oberbürgermeisterin und die Fraktionen des Stadtrats. Die endgültige Entscheidung über die Verleihung trifft der Stadtrat.

Junge Musiker aus aller Welt

Das Besondere: für das Festival kommen bei der "Jungen Internationalen Orchesterakademie" junge Musiker und Musikerinnen aus der ganzen Welt zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Das Festival leistet somit durch die Begegnung junger Menschen auch wertvolle interkulturelle Arbeit. Zudem stehen auch Menschen im Mittelpunkt, die auf Hilfe angewiesen sind.