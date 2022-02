"Bayreuther Mohrenwäscher": Namensdiskussion statt Fasching

Immer wieder habe es seit der Gründung des Bayreuther Faschingsvereins im Jahr 2006 Hinweise gegeben und Nachfragen, ob der Name "Mohrenwäscher" noch zeitgemäß sei. Wirklich Probleme habe es aber nie gegeben, sagt Präsident Jürgen Völkel. Wann immer es Anfeindungen gegeben habe, habe er zum Gespräch eingeladen. Gekommen sei aber nie jemand. Auch jetzt bestünde das Angebot.

Legende: Als Bayreuther einen Afrikaner wuschen

Bei der Namensgebung vor 16 Jahren wollte man einen stadtbezogenen Namen und sich von den anderen Faschingsvereinen abheben, sagt der Vorsitzende. "Wir verkörpern einen Teil einer Bayreuther Legende", so Völkel. Denn die besagt, dass um das Jahr 1865 Schausteller vor dem Markgräflichen Opernhaus in Bayreuth gastierten und die Bevölkerung unterhalten haben. Die "Attraktion": ein Mann aus Afrika. Die Oberfranken bezweifelten aber offenbar die Echtheit der Hautfarbe und versuchten den Schwindel mittels Seife und Wurzelbürste auffliegen zu lassen. So entstand der Name "Mohrenwäscher" - ein Synonym für die unwissenden Bayreuther.

Namensänderung wäre hoher finanzieller Aufwand

Eine Namensänderung wäre nur möglich, wenn sich eine Mehrheit der 283 Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung dafür aussprechen würde, so Völkel. Er gehe aber davon aus, dass rund 80 Prozent für die Beibehaltung des Vereinsnamens seien. Eine Namensänderung sei unter den Mitgliedern, die unterschiedlichster Nationalität seien, bislang kein Thema gewesen. Ob es zur nächsten Versammlung eines wird, bleibt abzuwarten.

Für den Verein selbst würde die Änderung des Namens einen finanziellen Kraftakt bedeuten. "Das geht schon bei den Kleidersäcken und Hutschachteln an, dann die ganzen Trainingsanzüge und Aufsteller. Alles bräuchte ein neues Branding", so Jutta Bühl, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins. Sie rechnet mit Kosten im fünfstelligen Bereich und das, wo dem Verein wegen der Corona-Pandemie seit nunmehr über zwei Jahren die Einnahmen fehlten.

Streit in Coburg über den "Mohr" im Stadtwappen

Auch im benachbarten Coburg kennt man solche Diskussionen. Die Frage dort: Soll der Mohr aus dem Coburger Wappen entfernt werden, weil er ein "rassistisches Gesamtbild" stützt? Eine Onlinepetition hatte das gefordert und zu einer Neugestaltung des Wappens aufgerufen. Das Thema wurden in Coburg und darüber hinaus kontrovers diskutiert, vor allem in den sozialen Medien. Das Coburger Stadtwappen zeigt einen dunkelhäutigen Heiligen, der in Bayern, vor allem in Ingolstadt und Coburg verehrt wird. Dabei handelt es sich um Mauritius, der edle, schwarze Ritter der Stauferzeit. Coburg trägt den sogenannten "Mohren" weiter im Stadtwappen ebenso wie Pappenheim in Mittelfranken.

"Mohrenwäscher" mit sozialen Preisen ausgezeichnet

Der Bayreuther Faschingsverein legt großen Wert auf sein Engagement auch abseits der großen Bühne. "Die Mohrenwäscher sind einfach eine Marke", sagt Jutta Bühl. "Wir engagieren uns sozial auf so vielen Ebenen." Der Verein hat bereits für seinen Einsatz für Integration und Inklusion den Sozialpreis der Stadt verliehen bekommen und die Auszeichnung "Bayreuth inklusiv" vom Behindertenbeirat der Stadt erhalten.

Der "Mohr" im Namen beschäftigt die Universität

Auf die Frage, ob sich Völkel noch einmal für den Namen entscheiden würde, reagiert er zögerlich. Vermutlich nicht, gibt er schließlich zu. Seit Juni 2020 steht der Verein auch mit dem Afrikanistik Lehrstuhl der Uni Bayreuth in Kontakt. In einer Gesprächsrunde ging es auch um die Frage, wie Afrika in der deutschen Gesellschaft wahrgenommen werde. "Wir sind aber nun mal keine politische Vereinigung, sondern ein einfacher Faschingsverein", sagt Völkel. Er nehme die Anregungen von allen Seiten aber ernst.

Den Vorschlag aus den Kommentaren der BR24-User, die "Mohrenwäscher" einfach "Möhrenwäscher" zu nennen nimmt Völkel schmunzeln auf. Darüber habe er auch schon einmal nachgedacht.